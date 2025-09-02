스포츠조선

전여빈, 신분 세탁 제대로 했다…흙수저 경호원→명품스펙 유치원 선생님까지('착한 여자 부세미')

기사입력 2025-09-02 08:51


사진 제공=KT스튜디오지니

[스포츠조선 안소윤 기자] '착한 여자 부세미'가 신분 세탁 포스터를 공개하며 전여빈의 두 얼굴을 궁금케 하고 있다.

29일 첫 공개될 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'(극본 현규리, 연출 박유영)는 인생리셋까지 카운트다운 3개월, 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스 드라마다.

극 중 김영란(전여빈)은 불우한 가정 환경에서 각종 역경을 거친 탓에 돈이라면 사람 인생도 바꿀 수 있다고 여기는 인물. 가성그룹 회장 가성호(문성근)의 제안을 받고 막대한 유산을 얻기 위해 3개월 간 세상을 상대로 위험한 거짓말을 시작하게 된다.

이런 가운데 공개된 신분 세탁 포스터 속에는 밑바닥 인생을 청산하기 위해 고군분투하는 경호원 김영란의 새로운 모습이 담겨 있다. 수수하고 거친 얼굴을 가진 김영란에서 탄탄한 스펙과 구김살 없이 사랑스러운 매력을 가진 부세미로 변신하는 것.

특히 손에 리볼버를 든 채 앞을 예의주시하는 김영란의 눈빛에는 사람들에게 들키지 않겠다는 경계심과 각오가 묻어나고 있다. 뿐만 아니라 검은 수트를 입은 경호원 대신 '부세미'로서 화사한 옷을 입은 와중에도 여전히 딱딱하게 경직된 김영란의 얼굴은 거짓 인생을 살아가는 그녀의 위태로운 마음을 짐작하게 한다.

이에 '거짓말은 나쁜 게 아니잖아요, 들키면 나쁜 거지'라는 말처럼 자신과 정반대의 삶을 살아온 부세미라는 사람의 이름을 얻어낸 김영란이 주어진 3개월 간 모두를 감쪽같이 속일 수 있을지 관심이 집중된다. 세상을 속이려는 김영란과 그런 그녀를 찾아내려는 사람들 사이 팽팽한 심리전이 보는 이들에게도 아찔한 스릴과 쾌감을 안겨줄 예정이다.

한편 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'는 오는 9월 29일 오후 10시 채널 ENA를 통해 첫 방송된다. 매주 월, 화요일 밤 10시 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

연예 많이본뉴스
1.

황보♥송병철, 핑크빛 결실...러브라인 넘어 '현실 커플' 가능성 ('오만추')

2.

'연수입 40억' 전현무, 고충 토로 "돈 빌려달라는 부탁 정말 많아" ('브레인아카데미')

3.

원더걸스 유빈, 안타까운 소식 전했다 "큰언니 암투병, 연 치료비 2억"[SC이슈]

4.

이영애, '짠한형' 음주 방송에 일침 "청소년 음주 경고 자막 내보내라"

5.

'악동' 김창열 울린 '훈남 아들' 속깊은 고백 "마음고생 심했을것"[SC리뷰]

