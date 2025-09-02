임영웅도 극찬 "원래 생선 안먹는데 너무 맛있어"…'철가방 요리사' 만찬…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 임영웅이 임태훈 셰프의 요리에 극찬을 남겼다.
2일 방송하는 SBS '섬총각 영웅'에서는 본격적인 섬라이프에 앞서, 바다낚시 도전에 나서는 네 남자의 모습이 그려진다.
뿐만 아니라, '자급자족' 바다살이가 시작되며 철가방 요리사 임태훈 셰프의 활약도 눈길을 사로잡는다. 그는 아침부터 저녁까지 친구들을 위해 맛 좋은 한 끼를 차려내고, 쉴 틈 없이 움직이며 '섬마을 살림꾼'으로 등극한다. 이를 지켜본 이이경은 "사람은 역시 본업을 할 때 가장 섹시해!"라며 감탄했고, 임영웅 또한 폭풍 먹방을 선보이며 "원래 생선을 안 먹는데 너무 맛있다!"라고 극찬한다. 모두의 입맛 사로잡은 '철가방 요리사 표' 섬마을 만찬은 방송을 통해 확인할 수 있다.
또한 '섬총각 영웅'의 진정한 묘미인 '웅크박스'가 예고되며 관심을 집중시킨다. 임영웅은 낚시터에서도, 저녁 식사 자리에서도, 노래가 필요하다면 언제 어디서든 즉흥 라이브를 선보이며 귀호강을 선사한다. 게다가 이날 저녁, 섬총각들의 진심 어린 속마음이 공개되며 시선을 끈다. 특히 임영웅은 "이제는 말하고 싶다", "사랑한다"라는 돌발 고백과 함께, 차트 고공행진을 이어가고 있는 정규 2집 타이틀곡 '순간을 영원처럼'의 비하인드 스토리까지 공개해 기대감을 높인다. 과연 임영웅이 진심을 전한 상대는 누구일지, 또 '찐친'들의 심야 토크는 어떤 이야기를 담고 있을지 궁금증을 자아낸다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com