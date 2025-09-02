스포츠조선

'북극성' 전지현 "잘생긴 박해준, 강동원에 눈 즐거워..행복한 촬영장"

기사입력 2025-09-02 11:18


'북극성' 전지현 "잘생긴 박해준, 강동원에 눈 즐거워..행복한 촬영장"
디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성' 제작발표회가 2일 서울 종로구 포시즌스 서울에서 열렸다. 배우 전지현이 포토타임을 갖고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 전지현이 박해준의 외모를 칭찬했다.

디즈니+는 2일 오전 서울 종로구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '북극성'(정서경 극본, 김희원 허명행 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 전지현, 강동원, 이미숙, 박해준, 김해숙, 유재명, 오정세, 이상희, 주종혁 배우, 김희원 감독, 허명행 감독이 참석했다.

전지현은 "(박해준 씨) 진짜 잘생기지 않았냐. 근데 너무 당연하게 표정을 짓더라. 그래서 제가 진짜 박해준 선배를 볼 때마다 '안녕하세요'라는 인사 대신에 '오늘도 너무 잘생기셨네요. 선배님'이라고 했다. 인품이 워낙에 좋으셔서 제가 편안하게 촬영할 수 있었다. (강동원과 박해준 양쪽을) 이 쪽을 보고, 저 쪽을 봐도 행복한 촬영장이었다. (촬영장에서) 눈을 크게 뜨고 있었다"고 말했다.

이에 박해준은 "많이 쑥스럽고, 전지현 씨가 배우들 칭찬을 많이 한다. 진심이었다니, 영광이다. 사실은 정말 전지현 씨야말로 압도적인 비주얼을 가지고 계신 분인데, 이렇게 말씀을 해주시니 참 감사하다"고 화답했다.

'북극성'은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 '문주'(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 '산호'(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기를 그린 작품. '눈물의 여왕', '빈센조'를 연출했던 김희원 감독과 '범죄도시4', '황야'의 허명행 감독, 그리고 '헤어질 결심', '작은아씨들'의 정서경 작가가 글을 써서 화제가 됐다. 또 여기에 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주로 분한 전지현과 국적불명의 특수요원 산호 역을 맡은 강동원의 만남과 존 조, 이미숙, 박해숙, 김해숙, 유재명, 오정세, 이상희, 주종혁, 원지안의 등장도 기대를 모은다.

'북극성'은 오는 10일 디즈니+를 통해 첫 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

