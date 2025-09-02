윤기원, ♥키 180cm 아내 자랑 "까탈스러운 나와 살아줘 고마워" (…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] '믿보배' 윤기원이 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에 11세 연하 아내 이주현과 함께 출연, '겉바속촉' 매력을 제대로 드러냈다.
1일(월) 방송된 '조선의 사랑꾼'에서는 한때 '나저씨(나이 든 아저씨)'로 불리며 대부분이 노총각들인 모임 멤버였던 윤기원과 최성국, 심현섭이 '부부동반'으로 아내들을 데리고 다시 만났다.
아내 자랑 타임이 되자, 윤기원의 아내 이주현은 남편에게 진지하게 '자랑 요청'을 건넸다. 그러나 장난기가 발동한 윤기원은 "우리 마누라 자랑하자면, 키가 제일 크다. 발도 제일 크다"며 키가 180cm나 되는 만큼 피지컬이 남다른 '모델학과 교수' 이주현을 자랑했다. 이에 아내 이주현은 "왜 오빠만 이상한 말을 해?"라며 핀잔을 건넸다.
한편, 탁월한 연기력과 유머 감각을 겸비한 '믿보배' 윤기원은 예능과 드라마는 물론 연극 무대, 유튜브까지 섭렵하며 활발한 활동을 펼치고 있다. 9월 10일 개봉 예정인 영화 '가족의 비밀'에도 김혜은 김법래 김보윤과 함께 출연했다.