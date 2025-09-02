“심쿵·짜릿” 최우식X정소민, 로코 불패 조합 SBS ‘우주메리미’ 10…

|
[스포츠조선 조민정 기자] SBS 새 금토드라마 '우주메리미'가 첫 대본리딩부터 아슬하고 심쿵한 분위기를 제대로 터뜨렸다.
오는 10월 첫 방송되는 '우주메리미'(연출 송현욱·황인혁 / 극본 이하나 / 제작 삼화네트웍스·스튜디오S)는 최고급 신혼집 경품을 차지하기 위해 90일간 위장 신혼부부로 살아가는 두 남녀의 달콤살벌한 동거기를 그린 로맨틱 코미디. '믿고 보는 배우' 최우식과 '로코 불패' 정소민이 의기투합하며 방송 전부터 뜨거운 화제를 모으고 있다.
특히 두 사람은 첫 리딩부터 위장 신혼부부의 케미스트리를 폭발시켰다. 최우식은 다이아몬드 수저를 뛰어넘는 '빵수저' 후계자로 변신해 육각형 매력을 보여줬고 정소민은 사랑스럽고 현실적인 연기로 벼랑 끝에 몰린 예비신부의 캐릭터를 완벽히 소화하며 '로코 장인'의 면모를 입증했다. 두 사람의 티키타카 호흡은 현장을 웃음과 설렘으로 가득 채웠다.
이외에도 배나라, 신슬기, 서범준, 정애리, 김영민, 백지원, 윤복인 등이 합류해 극의 무게감을 더했다. 첫 리딩임에도 불구하고 100% 캐릭터에 몰입한 배우들의 열연은 마치 실제 촬영 현장을 방불케 했다.
제작진은 "첫 리딩부터 최우식과 정소민이 로맨스와 코믹을 오가며 현장을 달궜다. 신혼집 경품을 사수하기 위한 두 사람의 90일 위장 신혼 케미에 많은 기대 부탁드린다"고 전해 기대감을 높였다.
'우주메리미'는 오는 10월 SBS에서 첫 방송된다.
