“심쿵·짜릿” 최우식X정소민, 로코 불패 조합 SBS ‘우주메리미’ 10…

“심쿵·짜릿” 최우식X정소민, 로코 불패 조합 SBS ‘우주메리미’ 10월 출격

기사입력 2025-09-02 13:37


[스포츠조선 조민정 기자] SBS 새 금토드라마 '우주메리미'가 첫 대본리딩부터 아슬하고 심쿵한 분위기를 제대로 터뜨렸다.

오는 10월 첫 방송되는 '우주메리미'(연출 송현욱·황인혁 / 극본 이하나 / 제작 삼화네트웍스·스튜디오S)는 최고급 신혼집 경품을 차지하기 위해 90일간 위장 신혼부부로 살아가는 두 남녀의 달콤살벌한 동거기를 그린 로맨틱 코미디. '믿고 보는 배우' 최우식과 '로코 불패' 정소민이 의기투합하며 방송 전부터 뜨거운 화제를 모으고 있다.

최근 공개된 대본리딩 현장에서는 배우들의 몰입도 높은 연기와 유쾌한 호흡이 돋보였다. 대한민국 최초 제과점 '명순당'의 4대 독자 김우주 역을 맡은 최우식은 "촬영 끝까지 행복하게 잘했으면 좋겠다. 열심히 하겠다"고 첫 인사를 전했다. 생계형 디자이너 유메리 역의 정소민은 "아무도 다치지 않고 무사히 잘 끝내길 바란다"고 소망하며 현장을 훈훈하게 만들었다.

특히 두 사람은 첫 리딩부터 위장 신혼부부의 케미스트리를 폭발시켰다. 최우식은 다이아몬드 수저를 뛰어넘는 '빵수저' 후계자로 변신해 육각형 매력을 보여줬고 정소민은 사랑스럽고 현실적인 연기로 벼랑 끝에 몰린 예비신부의 캐릭터를 완벽히 소화하며 '로코 장인'의 면모를 입증했다. 두 사람의 티키타카 호흡은 현장을 웃음과 설렘으로 가득 채웠다.

이외에도 배나라, 신슬기, 서범준, 정애리, 김영민, 백지원, 윤복인 등이 합류해 극의 무게감을 더했다. 첫 리딩임에도 불구하고 100% 캐릭터에 몰입한 배우들의 열연은 마치 실제 촬영 현장을 방불케 했다.

제작진은 "첫 리딩부터 최우식과 정소민이 로맨스와 코믹을 오가며 현장을 달궜다. 신혼집 경품을 사수하기 위한 두 사람의 90일 위장 신혼 케미에 많은 기대 부탁드린다"고 전해 기대감을 높였다.

'우주메리미'는 오는 10월 SBS에서 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

