中불법 표절에 안 참는다..'흑백요리사' 유기환 디렉터 "텐센트에 중단 항의"(넷플릭스 예능페스티벌 2025)

기사입력 2025-09-02 15:28


[스포츠조선 문지연 기자] 중국이 '흑백요리사'를 불법으로 베낀 프로그램을 제작한 가운데, 넷플릭스가 이에 대한 대응을 언급했다.

넷플릭스는 2일 오후 서울 종로구의 한 호텔에서 '넷플릭스 예능 페스티벌 2025'를 열고 올해와 내년의 예능 라인업을 공개했다. 행사에는 '크라임씬 제로'의 황슬우 PD, '피지컬 아시아'의 장호기 PD, '케냐 간 세끼'와 '이서진의 달라달라'의 김예슬 PD, '흑백요리사 : 요리계급전쟁2'의 김학민 PD, '솔로지옥5'의 김재원 PD, '미스터리 수사단2'의 정종연 PD, '대환장 기안장2'과 '유재석 캠프'의 이소민 PD, '모태솔로지만 연애는 하고 싶어2'의 김노은 PD 그리고 넷플릭스 유기환 디렉터가 참석했다.

중국 IT기업 텐센트가 운영 중인 OTT 플랫폼 텐센트 비디오에서는 지난 7월 17일 새 예능프로그램인 '이판펑션'이 공개됐다. 이 프로그램에는 16명의 유명 셰프와 84명의 신인 셰프들이 요리 대결을 펼치는 모습을 담는다. 이는 국내에서 만들어졌던 인기 예능 '흑백요리사'와 대부분이 유사해 논란이 이어지고 있다.

김학민 PD는 "처음 알게 된 것이 유기환 디렉터가 링크를 보내줘서였다. 그런데 모를 수 없는 장면들이 나오더라. 세트는 말할 것도 없고, 오프닝 시퀀스라 해서 처음 이 프로그램이 뭔지 설명하는 장면이 있는데, 이 정도면 저희 프로그램과 컷 바이 컷으로 똑같이 한 게 아닌가 싶을 정도였다. 처음 반응은 약간 화가 나거나 그러지 않고 너무 같아서 놀라운 반응이었다. 이 정도로 열심히 살면 대단하다는 느낌이 들 정도의 반응이었다. 신기하다는 느낌까지 들었다. 그 다음에 안타까운 것은 우리 PD들이 한땀한땀 밤을 새워가며 만든 장면들이 완전히 구도까지 똑같이 나오는 점에서 약간 안타깝다는 마음이 들었던 것도 사실이다"라고 했다.

이어 유기환 디렉터는 "상황을 인지한 뒤에 심층적 논의에 들어갔다. 작품의 포맷의 유사함을 떠나서 굉장히 많은 부분을 이용했다는 점에서 보고 있다. 저희가 중요하게 생각하는 것은 작품과 IP에 대한 권리"라며 "텐센트에 중단을 요청하는 항의를 보내둔 상태다. 앞으로는 저희 IP에 대한 침해에 대해 묵과하거나 묵인하지 않을 것이고 공식 대응할 예정이다"고 말했다. 그러나 여전히 텐센트에서는 해당 프로그램을 서비스 중이다.

넷플릭스는 지난 1년간 '더 인플루언서', '신인가수 조정석', '코미디 리벤지', '흑백요리사: 요리 계급 전쟁', '좀비버스: 뉴 블러드' , '최강럭비: 죽거나 승리하거나', '솔로지옥4', '대환장 기안장', '데블스 플랜: 데스룸', '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 등 다양한 예능 프로그램을 공개해온 바 있다. 넷플릭스는 여기에 더해 올해와 내년까지 새로운 예능을 공개할 예정이라 관심이 쏠린다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

