스포츠조선

전 MBN 아나운서 김기혁, 결혼..♥예신 얼굴 공개 “좋은 사람만나”

기사입력 2025-09-02 16:02


전 MBN 아나운서 김기혁, 결혼..♥예신 얼굴 공개 “좋은 사람만나”

[스포츠조선 박아람 기자] 전 MBN 아나운서 김기혁(41)이 결혼 소식을 직접 전했다.

김기혁은 지난 1일 개인 계정에 "기혁이에게 좋은 소식이 있어 많은 분들과 이 행복감을 나누고자 글을 올려 봅니다. 제 인생에는 언제쯤 찾아올까 했던 결혼이 드디어 목전에 놓여 있습니다"라며 결혼을 앞두고 있음을 알렸다.

이어 예비 배우자에 대해 "따뜻하고 현명하며 너무도 좋은 사람을 만났습니다. 이제는 서로의 인생에 남이 아닌 님이 되어 그 시간을 함께 영위하려 합니다"라며 깊은 애정을 드러냈다.

결혼식은 오는 9월 13일 토요일, 서울에서 비공개로 진행될 예정이다.

김기혁은 "흔히 결혼은 인생의 2막이라고들 하는데, 그 2막은 더 책임감 있고 든든한 사람으로 살아가겠다"며 "어디서든 보면 기분 좋은 사람이 되고 싶은 게 저의 꿈인데요. 그 꿈도 잃지 않겠다"고 다짐을 전하며 글을 마무리했다.

한편 전 MBN 아나운서 김기혁은 MBC FM4U '굿모닝FM 장성규입니다', TV조선 '알콩달콩', 넷플릭스 '피지컬: 100 시즌2 - 언더그라운드' 등에 출연한 바 있다.

tokkig@sportschosun.com

다음은 전문


안녕하십니까. 김기혁입니다.

무더위가 우리를 괴롭히던 여름도 조금씩 사그라지고 9월의 기분 좋은 바람이 불어옵니다. 이 글을 보는 모든 분들의 안녕이 영원하길 늘 기원합니다.

일상을 가끔씩 공유하던 이곳에 색다른 소식을 전하려 하니 어색하기도 한데요. 기혁이에게 좋은 소식이 있어 많은 분들과 이 행복감을 나누고자 글을 올려 봅니다. 제 인생에는 언제쯤 찾아올까 했던 결혼이 드디어 목전에 놓여 있습니다. 따뜻하고 현명하며 너무도 좋은 사람을 만났습니다. 이제는 서로의 인생에 남이 아닌 님이 되어 그 시간을 함께 영위하려 합니다.

결혼식은 약 2주 뒤인 9월 13일 토요일 서울에서 올릴 예정입니다. 제가 글을 적는 중요한 이유 중 하나는 혹시나 저의 불찰과 짧은 생각으로 연락을 드리지 못한 분들이 계시기 때문이기도 합니다. 한동안 연락을 드리지 못한 채 소식을 알리는 것이 죄송스럽기도 했고 혹시나 저의 생각과 달리 부담스레 느끼실 분도 있을 것 같아 쉬이 연락하지 못한 점도 있습니다. 그리고 제 불찰로 전하지 못한 분들 모두 죄송하다는 말씀 전하고 싶습니다. 부디 너그러이 이해해 주시면 감사하겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 고맙습니다. 흔히 결혼은 인생의 2막이라고들 하는데 그 2막은 더 책임감 있고 든든한 사람으로 살아가겠습니다. 어디서든 보면 기분 좋은 사람이 되고 싶은 게 저의 꿈인데요. 그 꿈도 잃지 않겠습니다. 모든 분들 일상에 행복이 가득하길 바라고 무엇보다 건강하시길 소원합니다. 진심으로 고맙습니다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

옥주현, 3년전 캐스팅 '갑질 의혹' 털어놓나…"그 사건 말씀하시는 거죠?"(4인용식탁)

2.

정형돈, ♥한유라 임신 고백에 '상상임신' 역대급 말실수…"아직도 담아두고 있다"

3.

지나, '성매매 벌금형' 의미심장 SNS "살기 위해 사라져, 이야기 끝 아냐"[SCin스타]

4.

'88세' 신구, 심부전증 투병 후 "의사 말 안 믿었다, 건강 자신했는데…"

5.

박경호, 얼마나 심취했으면 결혼식에서도…거의 누워서 입장한 '해병대' 개그맨

연예 많이본뉴스
1.

옥주현, 3년전 캐스팅 '갑질 의혹' 털어놓나…"그 사건 말씀하시는 거죠?"(4인용식탁)

2.

정형돈, ♥한유라 임신 고백에 '상상임신' 역대급 말실수…"아직도 담아두고 있다"

3.

지나, '성매매 벌금형' 의미심장 SNS "살기 위해 사라져, 이야기 끝 아냐"[SCin스타]

4.

'88세' 신구, 심부전증 투병 후 "의사 말 안 믿었다, 건강 자신했는데…"

5.

박경호, 얼마나 심취했으면 결혼식에서도…거의 누워서 입장한 '해병대' 개그맨

스포츠 많이본뉴스
1.

'비싼 유리몸은 필요없어!' 대충격! 김하성 방출한 탬파베이의 확실한 손절메시지, 커리어에 치명적 오점 생겼다

2.

'세상에 이런 불운이' 강속구 맞고 분쇄 골절 날벼락 → 수술 완료, 내년 복귀 가능할까

3.

[오피셜]'손흥민→이강인' KFA, 11회 연속 월드컵 본선 진출 1억원 포상…5등급 확대→차등 지급, 39명 수혜

4.

용두사미, 새드엔딩 카디네스, 차명적 '유리몸'의 전화위복, MVP 후보 품은 삼성의 안도감

5.

김하성 라이벌, 최고 유격수 떠난 후 '멘붕'...ATL은 왜, 김하성 도박을 감행했을까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.