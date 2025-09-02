"끝까지 거짓말 잘하더라"…송하윤 고교 동창, 불리한 증언 "역시 '송하…

스포츠조선

"끝까지 거짓말 잘하더라"…송하윤 고교 동창, 불리한 증언 "역시 '송하윤답다' 생각해"(연예뒤통령)[SC이슈]

기사입력 2025-09-03 06:19


[스포츠조선 고재완 기자] '학폭 논란'에 휩싸인 배우 송하윤에게 불리한 증언이 나와 사태가 심각해질 예정이다.

유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'는 2일 '충격 단독! "제가 기억하는 송하윤이요?" 반포고 동창들의 증언'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 이진호는 "송하윤 사건을 기억하는 반포고 동창들이 제보를 해주셨다"고 운을 뗀 후 인터뷰 녹음을 공개했다.

동창 A씨는 "송하윤과 고등학교 동창이고 송하윤 남친과 친했던 친구 중에 하나"라며 "송하윤이 '아는 형님'에서 울컥하면서 한 말을 본 반포고 친구들 반응이 다 똑같더라. 아무리 시간이 많이 지났지만 너무 저런식으로 하면 피해자들을 제가 대충은 알고 있는데 그 친구들이 상당히 거북하겠다 싶었다"고 털어놨다.

앞서 송하윤은 tvN '내 남편과 결혼해줘'에서 화제를 모은후 JTBC '아는형님'에 출연해 눈시울을 붉히며 "연기자의 꿈은 그냥 연기를 하는게 꿈인데 시청자분들이 많이 사랑해주셔서 저는 제 꿈을 이루게 되어서 너무 기쁘다. 앞으로도 더 열심히 연기해보겠다. 정말 감사하다"고 울컥한 마음을 표현했다.


A씨는 "당시 전 송하윤 무리에서 맞은 피해자 얼굴을 정확하게 봤다. 넷이 친했는데 피해자 한명 빼고 나머지 세명이서 구타를 했다. 그 사건 후 때린 셋이 뿔뿔이 흩어졌다. 강제전학이 아니라면 갑자기 안 보일수 없다"며 "후배가 놀이터에서 맞았다고 하는데 어디에서 때렸는지 정확히 알 것 같다. 거기라면 가능하다고 생각한다. 송하윤은 학교 폭력과 강제전학이 없었다고 하는데 그렇다면 동창들이 나서서 막아주지 않았겠나. 아무도 송하윤을 옹호하지 않는다"고 주장했다.

이어 "반포고가 연예인 생활을 엄격하게 막거나 하지 않는다. 오히려 유명한 연예인이 우리 학교로 와서 잘 다녔다. 학교 자체가 루즈하다. 프리했던 학교였다"라고 강조했다.

또 다른 동창 B씨는 "끝까지 거짓말을 너무 잘한다. 송하윤이 때려서 전학간거 동창들도 다 알고 있다. 여자애들끼리 친하게 지내다가 자기들끼리 싸운 사건이다. 여자애들이 때린 사건은 처음이었다. 강제전학갔다는 소문이 금방 퍼졌던 걸로 기억한다. 때렸다는 애들이 학교에 안나왔다"며 "송하윤이 배우 활동을 할때 저희끼리는 '학폭 터지면 큰일나겠다' 했는데 터지더라. 사과하면 좋겠다 했는데 반성하는게 안보이니까 역시 '송하윤 답다'고 생각했다"고 주장했다.


이후 이진호는 반포고 동창들의 카톡 대화방 캡처본도 공개해 눈길을 끌었다.

한편 지난해 4월 JTBC '사건반장'을 통해 송하윤으로부터 학교폭력을 당했다는 C씨가 등장해 화제를 모았다. C씨는 "놀이터로 불려 나가 영문도 모른 채 90분간 따귀를 맞았고, 송하윤은 또 다른 학폭 사건에 연루돼 전학을 갔다"고 증언했다.하지만 송하윤은 "제보자와 일면식도 없고, 모든 주장은 사실무근"이라고 부인했다.

이어 2025년 3월 송하윤은 C씨를 고소했고 C씨는 한국에 입국해 직접 법적 대응을 하겠다고 밝히며 입국해 "100억 소송을 진행하겠다"고 밝혔다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

