BTS 정국 "40대 女 자택 침입 과정 CCTV로 다 보고 있었다"

기사입력 2025-09-02 21:45


[스포츠조선 이유나 기자] BTS 정국이 40대 여성의 자택 침입 순간을 CCTV로 보고 있었다.

지난 1일 정국은 자신의 생일을 맞아 라이브 방송을 켰다.

정국은 "오늘도 유산소 운동 몇번 했다. 지금 힘이 하나도 없다"며 "용산에 계단이 제 사진으로 되어 있는 걸 봤다. 거기서 라이브 할까 생각하다가 약간 겁나서 집에서 하게 됐다"고 했다. 그가 겁났던 이유는 최근 자택 침입 사건이 또 일어나서다.

정국은 지난 30일 자신의 자택에 침입해 경찰에 붙잡힌 40대 여성 사건을 언급하며 "내가 집에서 (그 사람을) CCTV로 다 보고 있었다. 경찰분이 오시는 소리가 나니까 (그 사람이) 지하주차장에서 타다다닥하면서 문을 열더라. 결국 문을 열었고 문 앞에 경찰이 있었던 거다. 난 다 지켜보고 있었다. 본인이 나랑 친구래.. 아휴.. 아미들이 다 가족이고 친구도 맞기는한데 안타까웠다. 응원해주는건 너무 고맙지 그게 뭐야"라며 선 넘은 사생활 침해에 실망감을 드러냈다.

정국은 "오면은 내가 가둬버릴거야. 증거랑 다 확보되서 끌려 가는거다. 기록 다 되니까. 저희집 주차장에 잘못 발 들이면 못 나간다. 제가 열어주지 않는 한 갇힌다. CCTV 다 있고 경찰서로 가시고 싶지 않으시면 절대 들어오지 마세요"라고 강력하게 경고했다.

앞서 정국 자택에 침입한 40대 여성 A씨가 경찰에 붙잡혔다. 지난 30일 밤 11시 20분 보안요원은 주차장에 들어가는 차량을 따라 들어간 A씨를 발견, 경찰에 신고했다. A씨는 체포 당시 "친구 집이라 들어갔다"라며 횡설수설 했던 것으로 알려졌다.

이전에도 정국 자택에 중국인 여성이 침입을 시도해 체포된 바 있다. 지난 6월 중국인 여성은 정국의 자택을 찾아 현관에서 현관 비밀번호를 여러 번 누른 혐의로 현행범 체포됐다. 서울 용산경찰서는 이 중국인 여성을 주거침입 미수 혐의로 불구속 송치했다.

