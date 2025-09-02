스포츠조선

'군인' 차은우, 남동생도 잘생겼는데 여동생도 예뻐 '자동 무장해제'

기사입력 2025-09-02 21:58


'군인' 차은우, 남동생도 잘생겼는데 여동생도 예뻐 '자동 무장해제'

[스포츠조선 이유나 기자] 그룹 아스트로(ASTRO) 멤버 겸 배우 차은우(28·본명 이동민)가 육군훈련소 수료식에서 훈련병 대표로 더 늠름해진 모습을 보인 가운데 가족과 상봉한 모습이 눈길을 끌었다.

차은우는 2일 충남 논산 육군훈련소에서 진행된 수료식에서 훈련병 대표로 나서 사회에 있을때보다 훨씬 더 늠름해진 모습을 보여줬다.

9등신 이상의 비율에 수려한 외모, 더 강해진 목소리로 연대장님 앞에서 경례를 주도하는 모습은 한 편의 군인 영화 같은 모습이었다.

차은우는 "신고합니다. 훈련병 이동민 2025년 9월2일부로 교육 수료를 명 받았습니다. 이에 신고합니다. 연대장님께 대하여 경례!"라고 외치며 수많은 훈련병들의 경례를 이끌었다.

차은우는 운동장 한가운데서 동기들과 군가를 열창하기도 했다. 지휘부는 수료식 이후 차은우와 기념사진을 촬영했다.

이후 차은우가 오랜만에 여동생(?)을 만난 사진이 포착됐다. 차은우는 오랜만에 만난 반려견을 끌어안고 얼굴을 맞대며 반가운 마음을 드러냈다. 차은우 남동생 못지 않은 귀여운 외모로 보는 이의 시선을 강탈했다.

한편 차은우는 지난 7월28일 연예계 동료들 배웅을 받으며 육군훈련소에 입소했다. 4주간 기초군사훈련을 마친 그는 오는 4일 자로 국방부근무지원단 소속 군악병으로 복무를 이어갈 예정이다. 전역 예정일은 2027년 1월27일이다.

lyn@sportschosun.com

