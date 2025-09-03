스포츠조선

풍자, 17kg 감량 후 확 달라진 몸매..몰라보게 말라진 근황

기사입력 2025-09-03 06:11


[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 방송인 풍자가 다이어트 성공 후 날렵해진 근황을 공개했다.

풍자는 3일 꽃다발을 들고 찍은 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 풍자는 꽃다발을 품에 안고 포즈를 취하고 있는 모습. 흰색 의상을 입고 곱게 화장한 풍자는 한층 슬림해진 몸매와 물오른 미모를 자랑해 시선을 모은다.


풍자는 최근 17kg 감량에 성공해 화제를 모았다. 특히 풍자는 비만치료제인 위고비와 삭센다의 도움으로 14kg을 감량했다고 밝혔으나 이후 부작용을 겪었다고 고백하기도 했다.

한편 풍자는 유튜브 채널 '풍자테레비'를 통해 일상을 공유 중이며, 웹예능 '또간집'을 통해 전국에 다양한 맛집을 소개하는 프로그램으로 대중과 활발히 소통하고 있다.

