옥주현, 3년 만에 밝힌 '옥장판 사건'의 진실 "제가 누군가를 꽂았던 건"

기사입력 2025-09-03 08:20


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 뮤지컬 배우 옥주현이 과거 뮤지컬계 논란의 중심이었던 '옥장판 사건'에 대해 직접 입을 연다.

지난 1일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 4인용식탁' 예고편에서는 옥주현이 절친 뮤지컬 배우 이지혜, 가수 테이와 만난 장면이 공개됐다.

이날 박경림이 "인정받기 전까지 의심받는 순간이 있었다"고 말하자, 옥주현은 "그 사건 말씀하시는 거죠?"라며 '옥장판 사건'을 언급했다.

이지혜 또한 "3년 전에 조금 힘든 시기를 같이 보냈다"고 회상했고, 옥주현은 "제가 정말 누군가를 꽂았던 건…"이라며 당시 논란의 진실을 해명할 것을 예고해 기대감을 높였다.

'옥장판 사건'은 2022년 뮤지컬 엘리자벳 10주년 캐스팅 과정에서 불거졌다.

옥주현과 같은 소속사였던 이지혜가 주인공으로 더블 캐스팅되자, 일각에서는 옥주현의 입김이 작용한 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.

당시 뮤지컬 배우 김호영이 SNS에 "아사리판은 옛말, 지금은 옥장판"이라는 글을 올리며 논란이 확산됐다.

이에 옥주현은 "사실 관계없이 주둥이와 손가락을 놀린 자, 혼나야 한다"며 강경 대응을 예고해 파장이 컸다. 이번 방송에서 그가 직접 밝힐 진실에 이목이 집중된다.

narusi@sportschosun.com

