스포츠조선

한다감, 암 위험 신호 받았다 "암 유전자 가장 많이 발견" ('스타건강랭킹')

기사입력 2025-09-03 09:56


한다감, 암 위험 신호 받았다 "암 유전자 가장 많이 발견" ('스타건강…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 한다감이 암 유전자가 많이 발견됐다는 사실에 충격을 받는다.

오늘(3일) 방송되는 채널A '스타건강랭킹 넘버원'에서는 국내 사망원인 1위로 꼽히는 '암'에 대해 살펴보고, 암의 공포에서 벗어나기 위해 면역력을 높일 넘버원 처방을 찾아본다.

먼저, 넘버원 주치의로 나선 심경원 가정의학과 전문의는 '우리 몸에서 매일 수천 개의 암세포가 생겨난다'라고 설명한다. 이에 지석진은 '초면에 너무 겁을 주시는 거 아니냐'며 놀라고, 한다감은 가족력이 있어 너무나 걱정된다며 얼굴에 근심이 퍼진다.

이어 '암을 부르는 면역력 최약체'라는 주제로 진행된 건강랭킹에서 심경원 전문의는 유독 이번 결과에서는 '겉과 속이 다른 분이 많았다'라며 의미심장한 예고를 한다. 특히 '암의 가능성이 높은 출연자'도 있었다는 말에 다섯 명 모두가 자신의 얘기 아니냐며 걱정했다는 후문.

특별 검진 동기로 합류한 '영원한 쌍봉댁' 배우 이숙은 '아무래도 이 중에 최고령자이니 걱정된다'며 얼굴이 어두워진다. 그러자 이경실은 '이 프로그램은 아픈 곳이 있어야 또 부른다(?). 너무 건강하면 안 부른다'라며 위로를 건네 웃음을 자아낸다.


한다감, 암 위험 신호 받았다 "암 유전자 가장 많이 발견" ('스타건강…
드디어 '암을 부르는 면역력 최약체' 건강랭킹의 순위가 공개되고, 녹화장은 아수라장이 됐다는데. 암세포를 제거하는 면역세포인 'NK세포'가 2천 점 이상으로 '슈퍼 면역자'가 된 사람이 있는가 하면, 정상 범위를 간신히 넘겨 면역력이 거의 바닥난 사람이 있어 긴장감을 높인다.

한편, 몸 온도가 면역력과 관련이 깊다는 말에 출연자들의 '체열 검사'를 진행한다. 그 결과 대부분의 출연자가 손발이 찬 수족냉증 소견이 보여 충격을 안긴다. 하지만 지석진은 '저는 (손이 너무 뜨거워서 차가운) 캔 음료를 들고 있을 정도'라며 뜨거운 손발의 열기를 자랑했고, 이에 이경실은 '수족냉증이 있어서 걱정인데 얄밉다'라며 지석진에게 핀잔을 준다.

또한, 면역력을 알아보는 여러 검사를 해 본 결과, 면역력이 좋아 '면역력 동안'이라는 타이틀을 얻은 사람도 있었지만, 평소 관리의 여왕으로 꼽히는 한다감에게 암유전자가 가장 많이 발견되어 모두 큰 충격에 빠졌다는 후문이다.


과연 암의 위험이 커진 '면역력 최약체'로 꼽히는 위기의 스타는 누구일지, 건강랭킹 결과는 오늘(3일) 저녁 8시 10분, 채널A '스타건강랭킹 넘버원'에서 확인할 수 있다.

한편, 넘버원 전문가들로 양한방 전문의 안원식 원장과 워킹맘 약사 유슬아가 함께 출연해 건강한 정보를 알기 쉽게 제공한다. 넘버원 전문가들이 추천하는 위 건강을 위한 '넘버원 처방'도 공개된다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 재혼 5개월만 '이혼팔이'라니…이혼이 장난인가[SC이슈]

2.

'헬스장 사기 폐업' 양치승, 강남구청 공개저격→재고소 "공무원이 거짓말해"[SC이슈]

3.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

4.

박탐희, 암 투병 고백 "초기인 줄 알았는데 전이 돼, 죽을 것 같이 힘들어"

5.

옥주현, 3년 만에 밝힌 '옥장판 사건'의 진실 "제가 누군가를 꽂았던 건"

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 재혼 5개월만 '이혼팔이'라니…이혼이 장난인가[SC이슈]

2.

'헬스장 사기 폐업' 양치승, 강남구청 공개저격→재고소 "공무원이 거짓말해"[SC이슈]

3.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

4.

박탐희, 암 투병 고백 "초기인 줄 알았는데 전이 돼, 죽을 것 같이 힘들어"

5.

옥주현, 3년 만에 밝힌 '옥장판 사건'의 진실 "제가 누군가를 꽂았던 건"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

3.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

4.

'그걸 왜 잡아?' 파울 타구 향한 나쁜 손, 선배 다칠라 걱정 가득 '레이저 눈빛' 쏜 윤도현...이의리가 혼날 만했네[대전 현장]

5.

3년 연속 PS 좌절, 그래도 전력을 다한다…"큰 틀 그대로 간다" 왜?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.