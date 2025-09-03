한다감, 암 위험 신호 받았다 "암 유전자 가장 많이 발견" ('스타건강…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 한다감이 암 유전자가 많이 발견됐다는 사실에 충격을 받는다.
이어 '암을 부르는 면역력 최약체'라는 주제로 진행된 건강랭킹에서 심경원 전문의는 유독 이번 결과에서는 '겉과 속이 다른 분이 많았다'라며 의미심장한 예고를 한다. 특히 '암의 가능성이 높은 출연자'도 있었다는 말에 다섯 명 모두가 자신의 얘기 아니냐며 걱정했다는 후문.
특별 검진 동기로 합류한 '영원한 쌍봉댁' 배우 이숙은 '아무래도 이 중에 최고령자이니 걱정된다'며 얼굴이 어두워진다. 그러자 이경실은 '이 프로그램은 아픈 곳이 있어야 또 부른다(?). 너무 건강하면 안 부른다'라며 위로를 건네 웃음을 자아낸다.
|
한편, 몸 온도가 면역력과 관련이 깊다는 말에 출연자들의 '체열 검사'를 진행한다. 그 결과 대부분의 출연자가 손발이 찬 수족냉증 소견이 보여 충격을 안긴다. 하지만 지석진은 '저는 (손이 너무 뜨거워서 차가운) 캔 음료를 들고 있을 정도'라며 뜨거운 손발의 열기를 자랑했고, 이에 이경실은 '수족냉증이 있어서 걱정인데 얄밉다'라며 지석진에게 핀잔을 준다.
또한, 면역력을 알아보는 여러 검사를 해 본 결과, 면역력이 좋아 '면역력 동안'이라는 타이틀을 얻은 사람도 있었지만, 평소 관리의 여왕으로 꼽히는 한다감에게 암유전자가 가장 많이 발견되어 모두 큰 충격에 빠졌다는 후문이다.
과연 암의 위험이 커진 '면역력 최약체'로 꼽히는 위기의 스타는 누구일지, 건강랭킹 결과는 오늘(3일) 저녁 8시 10분, 채널A '스타건강랭킹 넘버원'에서 확인할 수 있다.
한편, 넘버원 전문가들로 양한방 전문의 안원식 원장과 워킹맘 약사 유슬아가 함께 출연해 건강한 정보를 알기 쉽게 제공한다. 넘버원 전문가들이 추천하는 위 건강을 위한 '넘버원 처방'도 공개된다.
wjlee@sportschosun.com