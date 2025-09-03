스포츠조선

박나래 자택 절도범, 징역 2년…"강남 중고 명품숍 돌고 돌았다"[SC이슈]

기사입력 2025-09-03 11:29


박나래 자택 절도범, 징역 2년…"강남 중고 명품숍 돌고 돌았다"[SC이…
박나래. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 박나래(40) 자택에 침입해 수천만 원 상당의 금품을 훔친 30대 남성이 실형을 선고받았다.

서울서부지법 형사1단독(부장 박지원)은 3일 절도와 야간주거침입 혐의로 기소된 정모(37) 씨에게 징역 2년을 선고했다.

정 씨는 지난 4월 4일 서울 용산구 소재 박나래의 자택에 단독으로 침입해 금품을 훔쳐 달아난 혐의를 받는다. 훔친 물품 일부는 장물로 처분하기도 했다.

정 씨는 범행 당시 피해자의 주거지임을 모르고 침입했다고 진술했다. 이밖에도 정 씨는 지난 3월 말 용산구 일대 다른 주택에서 절도를 저지르다 적발된 전력이 있다.

재판부는 "피고인이 공소 사실을 인정하고 있고 서울용산경찰서에 자수의사를 밝혔으며 피해자에게 금품이 반환된 점을 참작했다"면서도 "피고인에게 동종 전과가 있는 점, 집행유예 기간에 범죄를 저지른 점, 이 사건 각 범행의 피해 물품이 상당히 고가인 점, 피해자가 엄벌 탄원을 하고 있는 점을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔다.

재판부는 이날 장물을 넘겨받아 장물과실취득 혐의로 기소된 A씨와 B씨에 대해서도 각각 벌금 200만 원과 300만 원을 선고했다.

앞서 박나래는 지난 7월 MBC FM '손태진의 트로트 라디오'에서 해당 사건을 언급하며 "범인이 잡혀 재판 중이고, 훔친 물건도 모두 돌려받았다. 다행이다"라며 "저한테 있어서 상징적인 물건이다. 강남에 있는 중고 명품숍을 다 돌았더라"고 밝힌 바 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 재혼 5개월만 '이혼팔이'라니…이혼이 장난인가[SC이슈]

2.

박탐희, 암 투병 고백 "초기인 줄 알았는데 전이 돼, 죽을 것 같이 힘들어"

3.

'헬스장 사기 폐업' 양치승, 강남구청 공개저격→재고소 "공무원이 거짓말해"[SC이슈]

4.

옥주현, 3년 만에 밝힌 '옥장판 사건'의 진실 "제가 누군가를 꽂았던 건"

5.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 재혼 5개월만 '이혼팔이'라니…이혼이 장난인가[SC이슈]

2.

박탐희, 암 투병 고백 "초기인 줄 알았는데 전이 돼, 죽을 것 같이 힘들어"

3.

'헬스장 사기 폐업' 양치승, 강남구청 공개저격→재고소 "공무원이 거짓말해"[SC이슈]

4.

옥주현, 3년 만에 밝힌 '옥장판 사건'의 진실 "제가 누군가를 꽂았던 건"

5.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

3.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

4.

'그걸 왜 잡아?' 파울 타구 향한 나쁜 손, 선배 다칠라 걱정 가득 '레이저 눈빛' 쏜 윤도현...이의리가 혼날 만했네[대전 현장]

5.

'애틀랜타가 약속의 땅? 헛소리' 방출 후 애틀랜타 합류 김하성, 잔여시즌 가치 증명 못하면 또 배드엔딩 볼 수 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.