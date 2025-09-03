스포츠조선

소향, 결혼 25년만 이혼 "귀책사유 없는 합의 이혼" [전문]

기사입력 2025-09-03 11:52


소향, 결혼 25년만 이혼 "귀책사유 없는 합의 이혼" [전문]

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 가수 소향이 결혼 25년 만에 이혼했다.

소향 소속사 KQ엔터테인먼트 측은 3일 공식입장을 통해 "소향은 상대방과 충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 각자의 길을 응원하기로 했다. 이혼 과정에서 어느 한쪽의 귀책사유가 아닌 서로 간의 합의에 따른 것임을 알려드린다"고 소향의 이혼 소식을 알렸다.

이어 "당사는 소향이 음악 활동에 집중할 수 있도록 필요한 지원과 배려를 아끼지 않을 예정이오니, 앞으로도 소향의 행보에 많은 응원 부탁드리겠다"고 덧붙였다.

이날 소향은 한 매체와의 인터뷰를 통해 2년 반 전 이혼했다는 소식을 처음으로 고백했다.

1998년 CCM 그룹 포스(POS)로 함께 활동한 전 남편과 결혼했으나 지난 2023년 이혼했다는 소향은 "결혼 후 서로 성격과 가치관이 맞지 않는다는 걸 알게 됐지만 견디면서 살아왔다. 그러다가 '이젠 각자의 길을 가는 게 맞겠다'는 생각을 했고, 긴 고민의 시간을 가진 끝에 합의 하에 결단을 내렸다"고 밝혔다.

뒤늦게 이혼 사실을 알린 소향은 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'의 주인공 루미를 보고 용기를 얻었다며 "속 깊은 이야기를 할 기회가 생기면 더 이상 숨기지 말고 이혼 사실을 고백하리라는 다짐을 했다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

다음은 소향 측 입장 전문


안녕하세요. KQ엔터테인먼트입니다.

금일 보도된 자사 아티스트 소향 관련 공식 입장 전해드립니다.

소향은 상대방과 충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 각자의 길을 응원하기로 했습니다. 이혼 과정에서 어느 한쪽의 귀책사유가 아닌 서로 간의 합의에 따른 것임을 알려드립니다.

왜곡되거나 무분별한 보도 및 댓글 등은 자제해 주시길 요청드립니다.

당사는 소향이 음악 활동에 집중할 수 있도록 필요한 지원과 배려를 아끼지 않을 예정이오니, 앞으로도 소향의 행보에 많은 응원 부탁드리겠습니다. 감사합니다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 재혼 5개월만 '이혼팔이'라니…이혼이 장난인가[SC이슈]

2.

박탐희, 암 투병 고백 "초기인 줄 알았는데 전이 돼, 죽을 것 같이 힘들어"

3.

'헬스장 사기 폐업' 양치승, 강남구청 공개저격→재고소 "공무원이 거짓말해"[SC이슈]

4.

옥주현, 3년 만에 밝힌 '옥장판 사건'의 진실 "제가 누군가를 꽂았던 건"

5.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 재혼 5개월만 '이혼팔이'라니…이혼이 장난인가[SC이슈]

2.

박탐희, 암 투병 고백 "초기인 줄 알았는데 전이 돼, 죽을 것 같이 힘들어"

3.

'헬스장 사기 폐업' 양치승, 강남구청 공개저격→재고소 "공무원이 거짓말해"[SC이슈]

4.

옥주현, 3년 만에 밝힌 '옥장판 사건'의 진실 "제가 누군가를 꽂았던 건"

5.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

3.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

4.

'그걸 왜 잡아?' 파울 타구 향한 나쁜 손, 선배 다칠라 걱정 가득 '레이저 눈빛' 쏜 윤도현...이의리가 혼날 만했네[대전 현장]

5.

'애틀랜타가 약속의 땅? 헛소리' 방출 후 애틀랜타 합류 김하성, 잔여시즌 가치 증명 못하면 또 배드엔딩 볼 수 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.