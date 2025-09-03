소향, 결혼 25년만 이혼 "귀책사유 없는 합의 이혼" [전문]

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 가수 소향이 결혼 25년 만에 이혼했다.
이날 소향은 한 매체와의 인터뷰를 통해 2년 반 전 이혼했다는 소식을 처음으로 고백했다.
1998년 CCM 그룹 포스(POS)로 함께 활동한 전 남편과 결혼했으나 지난 2023년 이혼했다는 소향은 "결혼 후 서로 성격과 가치관이 맞지 않는다는 걸 알게 됐지만 견디면서 살아왔다. 그러다가 '이젠 각자의 길을 가는 게 맞겠다'는 생각을 했고, 긴 고민의 시간을 가진 끝에 합의 하에 결단을 내렸다"고 밝혔다.
다음은 소향 측 입장 전문
안녕하세요. KQ엔터테인먼트입니다.
금일 보도된 자사 아티스트 소향 관련 공식 입장 전해드립니다.
소향은 상대방과 충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 각자의 길을 응원하기로 했습니다. 이혼 과정에서 어느 한쪽의 귀책사유가 아닌 서로 간의 합의에 따른 것임을 알려드립니다.
왜곡되거나 무분별한 보도 및 댓글 등은 자제해 주시길 요청드립니다.
당사는 소향이 음악 활동에 집중할 수 있도록 필요한 지원과 배려를 아끼지 않을 예정이오니, 앞으로도 소향의 행보에 많은 응원 부탁드리겠습니다. 감사합니다.