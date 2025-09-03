스포츠조선

[인터뷰②] '고백의 역사' 신은수 "학창 시절 인기요? 애석하게도 없었어요"

기사입력 2025-09-03 13:18


[인터뷰②] '고백의 역사' 신은수 "학창 시절 인기요? 애석하게도 없었…
사진 제공=넷플릭스

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신은수가 영화 '고백의 역사'를 연기하면서 자신의 학창 시절을 떠올렸다고 밝혔다.

신은수는 3일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "저는 학창 시절에 인기가 없었던 학생"이라며 "좋아하는 사람 앞에서도 뚝딱거리고 주춤주춤 하게 된다"라고 했다.

지난달 29일 공개된 넷플릭스 영화 '고백의 역사'는 1998년, 열아홉 소녀 박세리가 일생일대의 고백을 앞두고 평생의 콤플렉스인 악성 곱슬머리를 펴기 위한 작전을 계획하던 중, 전학생 한윤석과 얽히며 벌어지는 청춘 로맨스로, '십개월의 미래'의 남궁선 감독이 메가폰을 잡았다.

신은수는 극 중 성공률 0% 프로 고백러 박세리를 연기했다. 그는 자신의 모습과 캐릭터의 싱크로율에 대해 "세리를 보면서 자신의 마음을 솔직하게 표현하는 게 너무 멋있었다"며 "저는 좋아하는 사람 앞에서 훨씬 더 주춤주춤 하게 되고, 뚝딱거린다"고 전했다.

이어 자신의 학창 시절을 떠올리며 "애석하게도 저는 그렇게 인기가 없었던 것 같다. 중학교는 여중을 나왔고, 고등학교는 예고를 나왔는데 남녀공학이었다. 친구들만 연애하고 저는 옆에서 같이 놀기만 했다(웃음). 당시 연기 활동보단 학업에 더 초점을 둔 학생이었다. 실기 준비도 열심히 하고 공연도 매번 올렸다. 친구들과도 맛있는 거 먹으러 다니면서 추억을 많이 쌓았다. 고등학교 3학년 때는 입시가 제일 큰 고민이었다. 친구들 중에 연애도 입시도 다 잘하는 애들이 많았는데, 저는 그게 잘 안 됐다"고 솔직하게 털어놨다.

또한 교복을 입고 연기하는 것에 대한 로망도 드러냈다. 신은수는 "저는 늘 이 세상 교복을 다 입어보고 싶다고 말씀을 드리는 편"이라며 "저에게 잘 어울리는 걸 하고 싶은 마음이 크다. 이번 교복은 지금까지 입었던 옷과 달리 핏이 박시하지 않았나. 또 하나의 새로운 교복을 컬렉션에 넣게 되는구나 했다"고 만족감을 표했다.

그러면서 "아직 학생 같다는 이야기를 많이 듣는데, 사실 어른처럼 보이고 싶은 욕심도 크다. 내년에 25살인데, 이제 성인 연기도 차차 많이 하면 되지 않을까 싶다. 현재는 저에게 가장 잘 맞는 역할을 만나 최선을 다하고 싶다"고 강조했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'1조 재산 아내♥' 박찬호, 자식농사도 대박났다 "19살 딸 대학 입학 축하해"

2.

김승우, '한끼합쇼' 촬영 폐기 요청 전말 "당시 음주 상태, 제작진에 양해 구해" [공식]

3.

'송범근과 결별' 이미주, 공명에 핑크빛 고백 "내가 좋아하는 상" ('석삼플레이')

4.

한다감, 암 위험 신호 받았다 "암 유전자 가장 많이 발견" ('스타건강랭킹')

5.

차은우, 칼각 경례→우렁찬 목소리...훈련병 대표로 신고식 지휘

연예 많이본뉴스
1.

'1조 재산 아내♥' 박찬호, 자식농사도 대박났다 "19살 딸 대학 입학 축하해"

2.

김승우, '한끼합쇼' 촬영 폐기 요청 전말 "당시 음주 상태, 제작진에 양해 구해" [공식]

3.

'송범근과 결별' 이미주, 공명에 핑크빛 고백 "내가 좋아하는 상" ('석삼플레이')

4.

한다감, 암 위험 신호 받았다 "암 유전자 가장 많이 발견" ('스타건강랭킹')

5.

차은우, 칼각 경례→우렁찬 목소리...훈련병 대표로 신고식 지휘

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]김하성 ATL 이적 첫 안타 작렬! 164.2㎞ 총알 우전안타, 컨디션 회복 과시...6번 유격수 선발출전

2.

눈 깜짝할 새 넘어갔다! 오타니, 생애 가장 빠른 193.1㎞ 홈런 폭발, LAD 소속 100호 아치 장식

3.

"웃음을 잃었다" 저기, 초보 감독님 아닌가요...NC는 충분히 잘 하고 있는 것 같은데

4.

英 단독 보도! 토트넘, '손흥민 공백' 걱정에 덜덜 떨었나...'이강인 굿바이' PSG 공격수 계약했는데→"새 윙어 추가 영입 위해 막판 문의"

5.

英과 美의 극심한 비판 온도차. 美 LA 타임스 "SON의 존경스러운 플레이. 팀 동료 지원이 부족해!"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.