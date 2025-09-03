[공식]소향, 2년 전 이혼했다…"한쪽 귀책사유 NO, 서로 합의"(전문…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 가수 소향의 이혼 사실이 뒤늦게 알려졌다.
소향은 상대방과 충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 각자의 길을 응원하기로 했다"고 밝혔다.
소향은 CCM(Contemporary Christian Music) 그룹 포스(POS)로 함께 활동한 전 남편과 1998년 결혼했지만, 25년 만인 2023년에 헤어졌다. 두 사람 사이에 자녀는 없다.
1996년 데뷔한 소향은 '나는 가수다', '비긴 어게인', '불후의 명곡' 등 다수 음악 예능에서 활약했다.
안녕하세요. KQ엔터테인먼트입니다.
금일 보도된 자사 아티스트 소향 관련 공식 입장 전해드립니다.
소향은 상대방과 충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 각자의 길을 응원하기로 했습니다. 이혼 과정에서 어느 한쪽의 귀책사유가 아닌 서로 간의 합의에 따른 것임을 알려드립니다.
왜곡되거나 무분별한 보도 및 댓글 등은 자제해 주시길 요청드립니다.
당사는 소향이 음악 활동에 집중할 수 있도록 필요한 지원과 배려를 아끼지 않을 예정이오니, 앞으로도 소향의 행보에 많은 응원 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com