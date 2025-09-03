안시하, '아들맘' 됐다…"난산이었는데 의지로 자연분만"[SC이슈]

스포츠조선

기사입력 2025-09-03 16:35


사진 출처=안시하 SNS



[스포츠조선 정빛 기자] 배우 안시하가 엄마가 됐다.

소속사 빅웨일엔터테인먼트는 "산모와 아이 모두 건강하게 회복 중이며, 사랑과 행복이 가득한 환경에서 안정을 취하고 있다"고 밝혔다.

이어 "그동안 따듯한 응원과 관심을 보내주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 안시하와 새 생명을 축복해주시길 부탁드린다"고 전했다.

안시하 역시 개인 SNS를 통해 출산 소감을 직접 전했다. 그는 "8월 29일 저녁 6시 45분에 3.31kg으로 자연 분만을 했다. 유도분만으로 시작해서 대략 22시간 꼬박 진통 하고 중간에 선생님이 수술을 권해야 할 정도로 난산이었는데 산모 의지가 강해서 다행히 끝까지 자연분만을 했다"고 고백했다.

이어 "이제부터 초보 엄마의 길이 되어 힘들겠지만 행복을 안겨 준 울 아가에게 감사함을 느끼며 예쁘게 잘 키우겠다, 다들 걱정 해 주시고 기다려 주셔서 감사하다"고 인사했다.


안시하. 사진 제공=빅웨일엔터테인먼트
안시하는 지난해 12월 혼인신고를 마치고, 지난 8월 29일 아들을 품에 안았다. 결혼식은 2026년에 계획 중인 것으로 알려졌다.

2004년 뮤지컬 '달고나'로 데뷔한 안시하는 드라마 '낮과 밤', '슬기로운 의사생활 시즌2', '꽃 피면 달 생각하고' 등의 다양한 작품에서 활약하며, 무대와 브라운관을 오가며 장르를 넘나드는 연기력을 자랑해 왔다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

