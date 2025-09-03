스포츠조선

"미친 사람이네" 김대희, 딸 사윤 데이트 전 이종혁 스킨십 발언에 '극대노' ('내새끼')

기사입력 2025-09-03 21:18


"미친 사람이네" 김대희, 딸 사윤 데이트 전 이종혁 스킨십 발언에 '극…

[스포츠조선 조윤선 기자] '사윤 아빠' 김대희가 '탁수 아빠' 이종혁의 스킨십 발언에 극대노했다.

3일 방송된 tvN STORY와 티캐스트 E채널의 공동 제작 예능 '내 새끼의 연애'에서는 선착순 데이트 미션의 결과 및 새롭게 급변하는 러브라인이 그려졌다.

이날 선착순 데이트 신청 미션을 받은 아들들은 각자 마음에 둔 상대에게로 향했다. 가장 먼저 박호산 아들 박준호는 조갑경 딸 홍석주에게 데이트 신청을 했다. 이를 지켜본 조갑경은 "진짜 다행이네"라며 안도했다.

안유성 아들 안선준과 이종원 아들 이성준은 속마음 투표에서 선택했던 김대희 딸 김사윤에게 향했다. 간발의 차이로 안선준이 먼저 데이트 신청하는 데 성공했고, 한발 늦게 도착한 이성준은 아쉬움 가득한 모습으로 자리를 떠났다. 그는 "빨랐어야 됐구나. 눈치 보면 안 되겠다는 큰 깨달음을 얻었다"고 털어놨다.

이종혁 아들 이탁수는 이철민 딸 이신향에게 데이트 신청을 했다. 서로를 선택해 쌍방 호감을 확인한 두 사람이 데이트까지 함께 하게 되면서 화기애애한 분위기가 이어진 가운데 전희철 딸 전수완은 어두운 표정을 감추지 못했다. 이탁수에게 마음이 있던 전수완은 이신향과 룸메이트인 탓에 두 사람이 나누는 대화를 고스란히 듣게 된 것.


"미친 사람이네" 김대희, 딸 사윤 데이트 전 이종혁 스킨십 발언에 '극…
전수완의 표정이 어두워지자 전희철은 "문 열고 나가고 싶다"며 딸을 안쓰러워했다. 또한 이신향이 "이탁수에게 데이트 신청을 받을 것 같았다"고 말하자 전희철은 "모태 솔로인데 잘 느낀다. 필을 잘 아네"라며 불편한 기색을 드러냈다. 그러자 이철민은 "모태 솔로라도 느낄 건 느낀다"며 발끈했고, 두 사람의 신경전에 다른 아빠들은 불편함을 드러내 웃음을 자아냈다.

김사윤에게 데이트 신청할 기회를 놓친 이성준은 마지막으로 전수완에게 데이트 신청을 했다. 앞서 안선준에게 데이트 신청을 받았지만, 내심 이성준을 기다렸던 김사윤은 아쉬운 마음을 드러냈다. 이에 김대희는 "안 서방이 왜!"라면서 안유성의 눈치를 살펴 웃음을 안겼다.

이후 공용 식탁에서 우연히 마주친 이성준과 김사윤은 어색해하면서도 조심스럽게 대화를 이어갔다. 그 순간 안선준이 나타나 두 사람이 대화 나누는 모습을 목격했다. 그는 "기분이 좋지는 않았던 거 같다. 살짝 질투? 견제심이 좀 들었던 거 같다"며 "그래도 다들 알아봐야 하는 거니까 이해하려고 했던 거 같다"고 말했다.

한편 이종혁은 아들들이 데이트 코스를 직접 짠다는 말에 "탁수는 수목원 같은 곳에서 산책할 거 같다. 새소리 들으면서 데이트할 것 같다"고 예상했다. 이를 들은 이철민은 "손을 만질까 봐 걱정이다. 손잡으면 안 된다. 큰일 난다"며 걱정했고, 이종혁은 "다 하고! 손 잡고!"라며 거침없이 말했다. 이에 김대희는 "저 사람 미친 사람이네"라며 버럭했고, 딸 가진 아빠들 모두 안절부절하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원과 신혼 로망 최초 고백 "신혼집에 PC방 선물, 무전기로 호출"

2.

'이종혁 子' 탁수, 전희철 딸과 핑크빛 데이트..♥라인 지각변동 ('내새끼')

3.

서장훈, 재산 2조설에 울분 "돈 빌려달라는 연락 쏟아져"

4.

'재혼 5개월차' 이상민 "가위 자주 눌려…TV 뒤에 귀신 본적도 있다" (괴담노트)

5.

유재석, 이효리에 '요가원 개원 축하' 화분 보냈다…대형 야자에 "번창하세요"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원과 신혼 로망 최초 고백 "신혼집에 PC방 선물, 무전기로 호출"

2.

'이종혁 子' 탁수, 전희철 딸과 핑크빛 데이트..♥라인 지각변동 ('내새끼')

3.

서장훈, 재산 2조설에 울분 "돈 빌려달라는 연락 쏟아져"

4.

'재혼 5개월차' 이상민 "가위 자주 눌려…TV 뒤에 귀신 본적도 있다" (괴담노트)

5.

유재석, 이효리에 '요가원 개원 축하' 화분 보냈다…대형 야자에 "번창하세요"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 역대급 폭로 "손흥민 리버풀 최우선 타깃" 내부자 고백..."난 SON 사랑했다"

2.

'한국 국가대표' 김민재 그렇게 팔고 싶나...뮌헨, '리버풀 이적 불발' 英 국대 영입 관심

3.

갈 길 바쁜 KIA, 대형 악재! NC 에이스 구창모 복귀전 낙점 → 재활등판 1군에서

4.

베이스 도는데 8분 걸렸다고?…홈런에 긁혔나, "빨리 돌아" 이 한 마디에 터졌다

5.

'근육의 힘인가' 절뚝이며 들어갔던 '괴물' 안현민 사흘만에 우익수 선발 출전. "100%는 아닌것 같은데..."[수원 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.