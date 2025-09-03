스포츠조선

"한강 가면 송가인 볼 수 있나"…송가인, 수준급 러닝 패션→실력은 런린이

기사입력 2025-09-04 06:09


"한강 가면 송가인 볼 수 있나"…송가인, 수준급 러닝 패션→실력은 런린…

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 송가인이 러닝을 시작했다.

송가인은 3일 자신의 개인 계정에 "런린이는 걷기부터 시작합니다 크크"라는 글과 함께 사진 여러장을 공개했다.

공개한 사진에서 송가인은 블랙 볼캡과 러닝 착장 그리고 화이트 러닝화로 수준급 러너 못지 않은 패션을 자랑했다. 하지만 러닝이 힘들었던지 표지판을 붙잡고 쉬고 있는 모습이 웃음을 샀다.

한편 송가인은 최근 SBS '트롯뮤직어워즈 2025'에서 여자 인기상과 10대 가수상을 수상하며 트로트 여왕임을 입증했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com




