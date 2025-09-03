스포츠조선

MC몽, 이승기♥이다인 부부와 만남..이유비도 함께 '끈끈한 친분'

기사입력 2025-09-03 21:52


[스포츠조선 조윤선 기자] MC몽이 이승기-이다인 부부, 이유비와의 두터운 친분을 공개했다.

MC몽은 3일 "Bam!!!"이라는 글과 함께 한 장의 흑백 사진을 올렸다.

사진에는 MC몽과 이승기-이다인 부부, 이승기의 처형이자 이다인의 언니인 배우 이유비, 차가원 회장이 함께 환한 미소를 지으며 즐거운 시간을 보내고 있는 모습이 담겼다.

특히 MC몽과 이승기는 과거 KBS 2TV 예능 프로그램 '1박 2일' 시즌1에 함께 출연하며 인연을 맺은 사이. 오랜만에 함께한 두 사람의 변함없는 우정과 끈끈한 친분이 팬들의 반가움을 자아냈다.

MC몽은 차가원 피아크그룹 회장과 원헌드레드 레이블을 공동 설립했다. 지난해에는 원헌드레드 레이블 빅플래닛메이드엔터 소속 그룹 배드빌런의 총괄 프로듀서를 맡기도 했다. 그러나 MC몽은 지난 6월 업무에서 돌연 배제됐다. 이와 관련해 원헌드레드는 "MC몽 개인 사정으로 현재 업무에서 배제된 상태"라고 밝혔다.

이후 MC몽은 지난 7월 "그동안 극도로 심한 우울증, 그리고 한 번의 수술, 건강악화로 음악을 하는 것이 힘들 정도로 심했다. 사랑하는 원헌드레드 외 비피엠 프로듀서 일은 차가원 회장에게 모든 걸 맡기고 저의 건강과 저만의 발전을 위해 유학을 결정했다"며 한국을 떠날 계획이라고 전했다.

그러면서 "올해 앨범 준비하고 발표한다"며 "음악 공부하고 언어 공부에 집중하고 싶은 마지막 욕심이라 생각하다. 제작자, 프로듀서 일이 너무 행복했고 아직도 그들을 사랑하고 응원한다. 제가 오히려 그들의 빛을 가릴까 걱정이었으며 그들의 팬분들에게 짐 같아서 늘 마음이 힘들었다. 그들이 팬분들과 함께 더 멋진 아티스트가 되길 희망한다"고 전했다.

한편 원헌드레드 레이블에는 그룹 더보이즈, 방송인 김대호 등이 소속돼 있다. 산하 레이블에는 엑소 첸백시, 배우 이승기, 코미디언 이수근, 가수 비비지, 이무진 등이 몸담고 있다.

