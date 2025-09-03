스포츠조선

"민경훈 축의금 3천만원 했다고.." 서장훈, '2조 재산설'에 고충 토로 ('라스')

기사입력 2025-09-03 23:54


"민경훈 축의금 3천만원 했다고.." 서장훈, '2조 재산설'에 고충 토…

[스포츠조선 조윤선 기자] 서장훈이 '2조 재산설'에 대해 답답한 심정을 밝혔다.

3일 방송된 MBC '라디오스타'는 서장훈, 신기루, 신동, 나선욱이 출연하는 '올 덩치 프로젝트' 특집으로 꾸며졌다.

이날 서장훈은 "김희철 때문에 소문이 많이 생겼다"며 '2조 재산설'에 대해 언급했다. 그는 "김희철은 너무 말도 안되는 얘기를 한다. 처음에는 2조가 아니고 몇천억 원이었는데 어느 날 2조까지 갔다"며 "문제는 김희철이 2조 얘기를 밥 먹듯 하니까 100명 중의 5명 정도까지는 믿는 거 같다"고 토로했다.

이어 "또 문제가 요즘 내 기사가 나면 앞에 무조건 '2조 거인'이 붙는다. 애칭이지만 너무 많은 기사에 붙으니까 '이 정도면 진짜 아냐'라고 해서 돈 빌려달라고 회사로 편지 보내고 연락하는 그런 일들이 엄청나게 많다. 내가 도대체 뭘 해서 2조를 벌 수 있겠냐"며 울컥했다.


서장훈은 "김희철은 아무 생각 없이 말한다. 저번에는 내가 민경훈 결혼식에 축의금을 3천만 원을 냈다고 했다. 그러니까 인터넷에 믿는 사람이 굉장히 많다. 심지어 더 웃긴 건 내가 3천만 원 냈는데 호동이 형이 2천만 원 냈다고 하는 거다. 이런 이야기를 믿는 사람이 점점 생각보다 늘어나고 있다"며 답답한 마음을 드러냈다.

이를 들은 '절친' 김구라는 "서장훈이 돈 많고 축의금도 100만 원 이상한다. 그냥 (여기서) 끝. 잇츠 오버. 내가 정리했다"며 큰소리쳤다. 이에 서장훈은 "형이 정리하면 아무도 그렇게 생각하는 사람이 없는 거냐"며 당황했고, 김구라는 "내가 맨날 이야기하고 다니겠다"고 말했다.

