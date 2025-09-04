'마이 유스' 송중기 "더 나이 들면 멜로 못 할 것 같아 선택" 천우희…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 송중기와 천우희가 남다른 케미스트리를 자신했다.
송중기와 천우희의 호흡도 상당했다. 송중기는 "솔직한 마음으로는 이작품을 선택한 이유로 더 나이 들면 멜로를 못 할 것 같았다. 그리고 확실한 이유는 천우희였다. 지금도 너무 좋다. 정말 너무 좋은 최고의 파트너였다. 드라마를 보면 너무 잘 알 것이다. 얼마나 '멜로가 체질'인지"라고 칭찬을 아끼지 않았다.
이에 천우희는 "이 작품을 선택한 이유는 나도 로맨스다. '지금 아니면 안 되겠다'라는 생각이 들었다. 그리고 '송중기라면 믿고 가보자'라는 마음도 있었다. 이들과 함께라면 잘 만들 수 있을 것 같았다"고 애정을 더했다.
'마이 유스'는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 남자와 뜻하지 않게 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 여자의 감성 로맨스를 다룬 드라마다. 송중기, 천우희, 이주명, 서지훈, 진경 등이 출연했고 '런온'의 박시현 작가가 극본을, '유미의 세포들' '아는 와이프'의 이상엽 PD가 연출을 맡았다. 오는 5일 밤 8시 50분 첫 방송된다.