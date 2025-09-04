스포츠조선

'마이 유스' 송중기 "더 나이 들면 멜로 못 할 것 같아 선택" 천우희 "지금 아니면 안 돼"

기사입력 2025-09-04 14:43


'마이 유스' 송중기 "더 나이 들면 멜로 못 할 것 같아 선택" 천우희
4일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 드라마 '마이 유스' 제작발표회가 열렸다. 송중기와 천우희가 포즈 취하고 있다.

송중기, 천우희 주련의 '마이 유스'는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 남자와 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 여자의 감성 로맨스를 그린 작품이다. 이상엽 감독과 박시현 작가 작품으로 5일 밤 첫 방송된다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.4/

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 송중기와 천우희가 남다른 케미스트리를 자신했다.

4일 오후 서울 구로구 신도림 더 링크 호텔 링크홀에서 열린 JTBC 새 금요드라마 '마이 유스'(박시현 극본, 이상엽·고혜진 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 아역 스타 출신 플로리스트이자 베일에 싸인 소설가 선우해 역의 송중기, 열혈 매니지먼트 팀장이자 선우해의 첫사랑 성제연 역의 천우희, 4차원 매력의 아역 스타 출신 배우 모태린 역의 이주명, 모태린의 첫사랑이자 선우해의 새로운 형제 김석주 역의 서지훈, 그리고 이상엽 PD가 참석했다.

송중기와 천우희의 호흡도 상당했다. 송중기는 "솔직한 마음으로는 이작품을 선택한 이유로 더 나이 들면 멜로를 못 할 것 같았다. 그리고 확실한 이유는 천우희였다. 지금도 너무 좋다. 정말 너무 좋은 최고의 파트너였다. 드라마를 보면 너무 잘 알 것이다. 얼마나 '멜로가 체질'인지"라고 칭찬을 아끼지 않았다.

이에 천우희는 "이 작품을 선택한 이유는 나도 로맨스다. '지금 아니면 안 되겠다'라는 생각이 들었다. 그리고 '송중기라면 믿고 가보자'라는 마음도 있었다. 이들과 함께라면 잘 만들 수 있을 것 같았다"고 애정을 더했다.

'마이 유스'는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 남자와 뜻하지 않게 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 여자의 감성 로맨스를 다룬 드라마다. 송중기, 천우희, 이주명, 서지훈, 진경 등이 출연했고 '런온'의 박시현 작가가 극본을, '유미의 세포들' '아는 와이프'의 이상엽 PD가 연출을 맡았다. 오는 5일 밤 8시 50분 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

