'김태현♥' 미자, 가족 고민에 결국 S.O.S 외쳤다..."도와주세요"

기사입력 2025-09-05 09:00


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 개그우먼 미자가 "금팔찌 어디서 사냐"면서 S.O.S 쳤다.

미자는 5일 "금팔찌 어디서 사나요?"라면서 도움을 요청했다.

미자는 "올해 저희 어머니 칠순이다. 오래 전부터 칠순 선물로 아빠랑 합쳐서 금팔찌 해드리기로 했다"면서 "그런데 저희 가족이 금을 사본 적이 없어서 어디서 사야 좋을지 모르겠더라"며 도움 요청 이유를 설명했다.

이와 함께 미자는 어머니인 배우 전성애와 함께 금팔찌를 사기 위해 금은방을 찾은 모습을 공개했다. 엄마 전성애는 카다로그를 보며 디자인 고민, 이어 금은방에 있는 금팔찌를 착용하며 자신이 원하는 스타일을 찾았다.

미자는 "집앞 금은방 갔더니 실물을 못 보고 카다로그를 보고 맞춰야 하는데 어떨지 몰라 아쉽고 가격도 금은방마다 천차만별"이라면서 "종로로 가면 좋다는 얘기도 있던데 그냥 종로 길거리에 있는 금은방 아무 곳이나 가면 되나"면서 궁금증을 폭발시켰다.

그러면서 미자는 "혹시 금 선배님들, 금 악세서리 어디서 사는 게 좋은지, 금 살 때 꿀팁 같은 거 있는지 추천 부탁드린다"고 덧붙였다.

한편 미자는 배우 장광, 전성애 부부의 딸로 2022년 6세 연상 개그맨 김태현과 결혼했다. 현재 유튜브 채널 '미자네 주막'을 운영하고 있으며, 쇼호스트로도 활발히 활동 중이다.

anjee85@sportschosun.com

