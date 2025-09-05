스포츠조선

'은중과 상연' 김고은 "스물 한 살 연기 위해 살 찌워..볼살 통통했다"

기사입력 2025-09-05 11:27


'은중과 상연' 김고은 "스물 한 살 연기 위해 살 찌워..볼살 통통했다…
넷플릭스 시리즈 '은중과 상연' 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 김고은, 박지현이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.05/

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 김고은이 스물 한 살을 연기하기 위해 노력한 점을 언급했다.

넷플릭스는 5일 오전 서울 중구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '은중과 상연'(송혜진 극본, 조영민 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 조영민 감독, 김고은, 박지현이 참석했다.

김고은은 "스물 한 살이기 때문에 10대 때 기운과 분위기가 아직 많이 풍기고 남아있는 나이대라고 생각해서, 살을 좀 찌웠다. 제가 어릴 슌 어땠나를 보면서 볼살이 좀 통통했더라. 그래서 살을 좀 찌우고 촬영에 임했다"고 말했다. 박지현은 "저는 오히려 살을 뺐던 것 같다"고 했다.

이에 김고은은 "20대 때 지현이한테 반해서 '너무 예뻐, 너무 예뻐' 했다. 진짜 예쁘다"고 했다. 박지현은 "(김고은은) 너무 사랑스러웠다"고 말했다.

'은중과 상연'은 매 순간 서로를 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하며 일생에 걸쳐 얽히고설킨 두 친구, 은중과 상연의 모든 시간들을 마주하는 이야기를 담는 작품. '브람스를 좋아하세요?', '사랑의 이해'를 연출했던 조영민 감독이 연출을 맡아 10대부터 40대까지, 서로의 삶을 끊임없이 스쳐온 두 친구의 서사를 담아낸다. 김고은과 박지현이 각각 은중과 상연으로 분해 섬세한 감정의 변화를 표현하며 우정을 중심으로 동경과 질투 등 누구나 한 번쯤 느껴봤을 복합적인 감정을 디테일하게 완성할 것으로 보인다.

'은중과 상연'은 오는 12일 넷플릭스를 통해 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 오늘(5일) 결혼…사회는 유재석, 예비신부 정체 꽁꽁[SC이슈]

2.

MC몽, '이승기♥' 이다인 공개저격 심경고백 "이제 내가 잘하는거 해야지"[SC이슈]

3.

인기 혼성그룹 멤버 A씨, 자녀 앞 불륜 후 폭행·방치 의혹[종합]

4.

이수지, '전세 사기'로 전재산 잃고 '청탁설'까지 고통…"이건 내 실력"

5.

'마약투약' 유아인, 봉준호와 동행 사진 공개됐다가 사라졌다

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 오늘(5일) 결혼…사회는 유재석, 예비신부 정체 꽁꽁[SC이슈]

2.

MC몽, '이승기♥' 이다인 공개저격 심경고백 "이제 내가 잘하는거 해야지"[SC이슈]

3.

인기 혼성그룹 멤버 A씨, 자녀 앞 불륜 후 폭행·방치 의혹[종합]

4.

이수지, '전세 사기'로 전재산 잃고 '청탁설'까지 고통…"이건 내 실력"

5.

'마약투약' 유아인, 봉준호와 동행 사진 공개됐다가 사라졌다

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'지메시'지소연 3년만의 英컴백,버밍엄시티 깜짝 임대...이금민과 한솥밥

2.

[오피셜] '손흥민 방출보다 더 충격' 레비 토트넘 회장 사임...BBC "구단 역사상 가장 논쟁적인 인물"

3.

"기력 부족하고, 수준 이하의 경기력" '美 최고 인기 스타' 손흥민, 英 떠나니까 막말 세례...이적 결정에 "팬들 마음은 아팠을 것"

4.

"나 죽거든 네이마르에게..." 일면식도 없는 억만장자가 1조5800억원의 유산 전액을 남긴 이유

5.

타팀 감독 마음까지 훔친 16홈런 타자, KIA는 이 선수 어떻게 쓸까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.