은지원, ♥9세 연하와 신혼집 정했다..."아내 취향 다 맞출 것"

기사입력 2025-09-05 11:29


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 이민우가 예비 신부와 6세 딸을 데리고 드디어 부모님 앞에 선다.

오는 6일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 이민우가 예비 신부, 딸과 함께 맞이하는 운명의 첫 합가 현장이 최초 공개된다.

이날 이민우는 곧 태어날 딸을 위해 한국살이를 결심한 재일교포 3세 예비 신부와 6세 딸의 입국을 앞두고 부모님께 폭탄 발언을 던진다. 바로 다음 날부터 합가를 하겠다는 것.

앞서 "부모님과 누나가 함께 사는 서울 집에서 신혼 생활을 하겠다"는 선언으로 파장을 일으켰던 그는 이번에도 가족들을 충격에 빠뜨린다.

이민우 어머니는 코앞에 닥친 합가 소식에 당황을 넘어 끝내 분노를 터뜨리며 현장은 순식간에 긴장감으로 휩싸인다. 그러나 곧 이민우가 이런 선택을 할 수밖에 없었던 이유가 드러나자, MC 백지영은 진심 어린 공감을 보낸다.

한편, 한국에 도착한 예비 신부는 집으로 향하는 길에 "많이 긴장된다. 딸과 함께 들어가는 거라 더 떨린다"며 심장이 터질 듯한 속내를 고백해 긴장감을 높인다.

그리고 마침내 이민우 가족과 새 가족이 한 지붕 아래 모이는 운명의 순간, 예비 신부와 6세 딸을 마주한 부모님의 리얼 반응은 어땠을지 관심이 쏠린다.

이 장면을 지켜보던 MC 백지영이 갑작스럽게 눈물을 터뜨리며 스튜디오까지 술렁이게 만들었다는 후문.


여기에 재혼을 앞둔 은지원은 신혼집 계획을 묻는 질문에 "지금 사는 집에서 살기로 했다. 세간살이는 아내 취향에 맞추겠다"라며 솔직하게 답해 스튜디오를 들썩이게 만든다.

웃음과 눈물, 충격이 교차한 이민우 가족의 합가 현장과 그날의 진짜 속사정은 오는 6일(토) 밤 10시 20분 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com

