'47세' 윤세아, 드디어 소원성취 했다..."눈 부신 날"

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 배우 윤세아가 아침 식단을 공유했다.
윤세아는 5일 "어딜 가나 간장종지에 담겨져 나오는 과카몰리"라면서 사진을 게재했다.
균형 잡힌 식단 속 다소 적은 양에서 윤세아의 늘씬한 몸매 유지 비결을 알 수 있었다. 또한 이를 정갈하게 세팅하며 보는 이들의 입맛도 자극하기도 했다.
이때 윤세아는 "소원성취의 날"이라면서 원 없이 퍼먹기 위해 만든 과카몰리를 자랑해 웃음을 안긴다.
윤세아는 "어딜 가나 간장종지에 담겨져 나오는 과카몰리. 원 없이 퍼먹어 보는 게 소원이었다"면서 "소원성취의 날. 아보카도 여섯 개 부신 날. 눈 부신 날. 행복하세아"라고 적어 폭소를 자아냈다.
한편 윤세아는 최근 SBS Plus·E채널 공동 제작 예능 '솔로라서'에 어머니와 함께 출연해 화제를 모았다. 또한 윤세아는 자신의 SNS를 통해 션 등과 함께 꾸준히 러닝을 하는 일상을 공유, 최근에는 마라톤 참여를 위해 시드니로 향하기도 했다.
