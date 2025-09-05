스포츠조선

'은중과 상연' 김고은 "'북극성', 이기고 싶습니다"

기사입력 2025-09-05 11:57


넷플릭스 '은중과 상연' 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 김고은이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.05/

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 김고은이 '작은 아씨들'을 함께했던 김희원 감독, 정서경 작가와의 맞대결을 앞두고 있다.

넷플릭스는 5일 오전 서울 중구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '은중과 상연'(송혜진 극본, 조영민 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 조영민 감독, 김고은, 박지현이 참석했다.

김고은은 "존경하고 사랑하는 김희원 감독님의 '북극성'을 응원한다. 이기고 싶다. 존경하고 사랑하고 '북극성' 너무 좋은 작품이고 정서경 작가님도 너무 사랑하는 분인데, 하지만 이기고 싶다. '은중과 상연' 기대해달라"고 했다. 조영민 감독은 "비슷한 시기에 나오는 작품이지만, 각자의 색깔과 재미가 다르다고 생각한다. 그 드라마는 그 드라마대로의 재미로 봐주시고, 저희 드라마는 저희 드라마 나름의 재미와 개성이 있으니까, 저도 저희가 이기고 싶다"고 말했다.

'은중과 상연'은 매 순간 서로를 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하며 일생에 걸쳐 얽히고설킨 두 친구, 은중과 상연의 모든 시간들을 마주하는 이야기를 담는 작품. '브람스를 좋아하세요?', '사랑의 이해'를 연출했던 조영민 감독이 연출을 맡아 10대부터 40대까지, 서로의 삶을 끊임없이 스쳐온 두 친구의 서사를 담아낸다. 김고은과 박지현이 각각 은중과 상연으로 분해 섬세한 감정의 변화를 표현하며 우정을 중심으로 동경과 질투 등 누구나 한 번쯤 느껴봤을 복합적인 감정을 디테일하게 완성할 것으로 보인다.

'은중과 상연'은 오는 12일 넷플릭스를 통해 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

