동건, 아름 ‘싱글맘’ 고백 들은 뒤 주방서 요리만..‘입꾹닫’ (돌싱글…

동건, 아름 ‘싱글맘’ 고백 들은 뒤 주방서 요리만..‘입꾹닫’ (돌싱글즈7)

최종수정 2025-09-05 14:13

[스포츠조선 박아람 기자] "생각에 변화가 생겼을지도…"

MBN '돌싱글즈7'의 동건이 '두 자녀 양육'을 고백한 아름을 피해 요리에만 집중하는 '입꾹닫' 행보를 보여 5MC의 애간장을 태운다.

7일(일) 밤 10시 방송하는 MBN '돌싱글즈7' 8회에서는 그동안 아름에게 적극 대시해왔던 동건이 "여덟 살 딸, 여섯 살 아들을 양육 중"이라는 아름의 정보 공개 후 갈등에 빠진 모습이 그려진다.

이날 아름은 거실에 모인 돌싱남녀들에게 자신의 아이들 사진을 보여주며 '엄마 모드'를 켠다. 모두가 도란도란하게 모여 아름의 자녀 이야기를 할 때, 동건만 혼자 주방에서 요리에 집중한 채 '입꾹닫'한다. 마치 아름에게 거리를 두는 듯한 동건의 행보에 아름은 내심 서운해 하고, 제작진과의 인터뷰에서도 아름은 "예상은 했지만, 동건의 생각에 살짝 변화가 생기지 않았나…"라고 추측한다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 MC 이다은은 "두 사람이 빨리 대화를 나눠야 할 것 같다"며 간절히 두 손을 모은다.

밤이 깊어지자 거실에는 동건과 아름, 단 둘만 남게 된다. 동건은 어쩔 줄 몰라 하는 모습을 보이는데, 이에 MC 이혜영은 "(아름에게) 어떻게 다가가야 할지도 모를 것 같아…"라며 안타까워한다. 서먹한 기류 속, 동건은 거실에 놓여 있는 '사랑의 책'을 매개로 대화의 물꼬를 튼다. 그러면서 동건은 "정보 공개 후 조아름의 마음 상태는?"이라고 '사랑의 책'에다가 질문을 던진다. 그런데 동건이 펼친 '사랑의 책' 페이지에는 심오한 답변이 담겨 있어 두 사람을 놀라게 한다.

과연 정보 공개 후 동건X아름이 더욱 단단해질지, 아니면 또 다른 선택을 할지는 7일(일) 밤 10시 방송하는 MBN '돌싱글즈7' 8회에서 확인할 수 있다.

tokkig@sportschosun.com

