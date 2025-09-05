이효리 요가원, 오픈 전부터 대박…'3만 5천 원' 수강권 전체 품절

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 가수 이효리가 요가원 오픈을 앞두고 있는 가운데, 수강권이 전부 품절됐다.
이효리가 개원하는 요가원 아난다 요가 측은 5일 공식 SNS에 원데이 클래스 오픈 공지를 게재했다. 당분간 정기 수업이 아닌 원데이 클래스로 수업을 진행한다는 아난다 요가 측은 5일 오후 6시에 수강권 구매 링크를 열었다. 아난다 요가 측은 "가오픈을 통해 보완한 뒤, 10월부터 정기권 프로그램을 운영할 예정"이라며 "정기권 관련 공지는 9월 중순~말경 인스타그램을 통해 안내 드리겠다"고 밝혔다.
이효리는 아난다라는 이름으로 직접 수업할 것을 예고해 많은 기대를 모았다. 당초 9월 첫째 주오픈 예정이었으나 아난다 요가 측은 "예약 시스템 문제로 오픈이 다소 지연되고 있다. 첫 주 오픈 계획이었지만 한 주 미뤄질 예정"이라며 둘째 주에 오픈하겠다고 밝혔다.
이에 서장훈, 유재석 등이 화환을 보내 개원을 축하한 가운데 아난다 요가 측은 4일 "더 이상의 화분 및 선물을 정중히 사양한다. 감사한 마음만 받겠다"며 "더 많은 분들이 수련하실 수 있도록 비어 있는 수련실을 지향한다"고 수련에만 집중할 수 있는 환경을 조성하겠다고 밝혔다.
