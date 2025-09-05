신지, '예비신랑' 문원♥ 논란 언급 "웨딩촬영 미리 한 게 화근" ('…

스포츠조선

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 그룹 코요태 멤버 신지가 예비신랑 문원 논란을 언급했다.

5일 방송된 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 신지가 출연했다.

신지는 "코요태 앨범 발매, 시드니 공연, 전국 투어까지 해서 일정이 빽빽하다. 그래서 웨딩 촬영을 여유 있을 때 미리 했는데 그데 그게 화근이 된 것 같다"라고 말했다. 이어 "그래도 축하를 받으니 좋은 기운을 받는 것 같아서 좋다"라며 웃었다.


한편 신지는 내년 7세 연하 가수 문원과 결혼식을 올린다. 최근 신지는 자신의 유튜브를 통해 멤버 김종민, 빽가에게 상견례를 하는 모습을 공개했는데, 이때 문원이 돌싱이라는 사실 등이 알려지며 여론은 부정적으로 변했다. 문원을 둘러싼 각종 루머가 터졌지만 문원 측은 사실무근이라고 밝혔다.

