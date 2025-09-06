유튜버 대도서관, 자택서 숨진 채 발견..향년 46세

|
[스포츠조선 박아람 기자] 1세대 인터넷 방송인으로 큰 사랑을 받아온 유튜버 대도서관(본명 나동현·46)이 자택에서 숨진 채 발견됐다.
6일 헤럴드경제 단독 보도에 따르면, 대도서관은 이날 오전 8시 40분경 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 서울 광진경찰서는 약속 시간에 나타나지 않고 연락이 닿지 않는다는 지인의 신고를 받고 출동한 소방당국 및 경찰이 현장에서 대도서관을 발견했다고 밝혔다.
대도서관은 1세대 크리에이터의 대표주자로, 구독자 144만 명을 보유한 인기 유튜버다. 게임 콘텐츠를 중심으로 유튜브와 아프리카TV, 트위치 등을 오가며 활발한 활동을 이어왔으며, 크리에이터 산업의 성장을 이끈 인물로 평가받는다.
고인은 사망 이틀 전인 지난 4일에도 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 S/S 서울패션위크에 참석하는 등 공식 석상에도 모습을 드러내며 활동을 이어온 바 있어, 갑작스러운 비보는 팬들과 업계에 큰 충격을 안기고 있다.
