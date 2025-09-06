故 대도서관 전처에 쏟아진 위로와 악플 "자책 말길 vs 너 때문"

|
[스포츠조선 이유나 기자] 대도서관의 갑작스러운 사망 소식에 이혼한 전처 윰댕에 위로와 악플이 함께 쏟아지고 있다.
6일 윰댕의 SNS에는 대도서관의 사망 비보에 함께 충격에 빠진 팬들의 위로가 이어졌다.
대도서관은 2015년 동료 인기 유튜버 윰댕과 부부의 연을 맺었다. 부부로 방송활동까지 이어간 두 사람은 유명해진 뒤 그동안 숨겼던 사실을 전한 바 있다. 윰댕은 전 남편 사이에서 얻은 아들이 있었다며 자신은 이혼녀였고 대도서관은 초혼이라고 밝혔다. 대도서관은 윰댕과 그 아들까지 품어 화제를 모았다.
그러나 행복해 보이던 이들은 결혼 8년 만인 2023년 합의 이혼했다. 당시 대도서관은 "두세 달 전 '서로 좋은 친구로 지내자'고 얘기했다"고 이혼을 발표했다.
그러면서 "안 좋은 일로 헤어지는 건 아니다. 저희가 살다 보니까 서로 더 일에 집중하고 싶기도 하고, 원래 우리가 친구로 더 잘 맞을 수 있는데 가족으로 살다 보니 부딪히는 부분들이 생기기도 했다"고 밝혔다.
이어 "그런 부분들이 조금씩 쌓이다 보니 서로에 대해 자유롭게 사는 게 좋지 않겠냐. 그리고 친구로 지내는게 훨씬 더 좋지 않겠냐고 해서 이혼했다"고 털어놨다.
대도서관은 "윰댕과 한 주에 한 번씩 보고 연락도 자주 한다. 오히려 이혼 결정된 다음부터 훨씬 친해졌다"고 밝히기도 했다. 윰댕은 첫 번째 전 남편과의 사이에서 아들을 두고 있으며, 현재 홀로 양육 중이다.
서울 광진경찰서에 따르면 대도서관은 이날 오전 8시 40분경 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 약속 시간에 나타나지 않고 연락이 닿지 않는다는 지인의 신고를 받고 출동한 소방당국 및 경찰이 현장에서 대도서관을 발견했다고 밝혔다. 경찰은 대도서관이 지병으로 숨진 것으로 보고 있다. 경찰 관계자는 "부검을 통해 정확한 사망 원인을 확인할 방침"이라고 밝혔다. 또 경찰은 유서나 외부 침입 흔적 등 타살 혐의점은 현재까지 확인되지 않았다고 전했다. 정확한 사망 경위는 조사 중이다.
대도서관은 1세대 크리에이터의 대표주자로, 구독자 144만 명을 보유한 인기 유튜버다. 게임 콘텐츠를 중심으로 유튜브와 아프리카TV, 트위치 등을 오가며 활발한 활동을 이어왔으며, 크리에이터 산업의 성장을 이끈 인물로 평가받는다.
고인은 사망 이틀 전인 지난 4일에도 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 S/S 서울패션위크에 참석하는 등 공식 석상에도 모습을 드러냈고 라이브 방송까지 활발히 활동을 이어온 바 있어, 갑작스러운 비보는 팬들과 업계에 큰 충격을 안기고 있다.
