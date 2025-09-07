윤후, 父 윤민수 이혼 언급에 반응은?..."아빠·엄마 상황 달라져" (…

|
가수 윤민수가 폭풍 성장한 아들 윤후와 함께 하는 모습이 공개될 예정이다.
이어 윤민수는 노래 부르는 것도 좋아해 진로에 고민이 많은 아들 윤후를 위해 노래방을 찾았다. 가수인 아빠 앞에서 노래를 부르게 된 윤후는 잔뜩 긴장한 모습이었다. 윤민수 또한 성인이 된 윤후의 노래를 처음 듣는다고 밝혀 스튜디오의 기대감을 모았다. 윤후는 수준급 노래 실력에 이어 아빠 노래인 '바이브'의 노래까지 선곡하며 윤민수와 최초로 듀엣을 선보였다. 윤민수 父子의 첫 듀엣 성사에 스튜디오에서는 폭발적인 반응이 나왔다고 전해져 궁금증을 더욱 자극한다.
한편 윤민수는 아들 윤후와 둘만의 시간을 보내던 중 이혼에 대해 언급하며 윤후와 대화를 시도했다. 다음번에 한국에 돌아왔을 때는 아빠와 엄마의 상황이 달라져 있을 거라며 윤후에게 조심스럽게 이야기를 건넸다. 처음 듣는 아빠의 이야기에 윤후는 깊은 고심에 빠진 듯한 모습을 보였다. 과연 무슨 이야기였을지. 윤민수와 폭풍 성장한 아들 윤후의 모습은 7일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.