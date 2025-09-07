스포츠조선

윤후, 父 윤민수 이혼 언급에 반응은?..."아빠·엄마 상황 달라져" ('미우새')

기사입력 2025-09-07 08:18


윤후, 父 윤민수 이혼 언급에 반응은?..."아빠·엄마 상황 달라져" (…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]가수 윤민수가 폭풍 성장한 아들 윤후와 함께 하는 모습이 공개될 예정이다.

7일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 윤민수는 불어난 살을 빼기 위해 운동을 하던 중 깜짝 트레이너를 불러 모두의 이목을 집중시켰다. 윤민수가 부른 깜짝 트레이너는 바로 아들 윤후였다. 미국 명문 대학교에 재학 중인 것으로 알려진 윤후가 방학을 맞이해 한국에 귀국해 있던 것. 깜짝 등장한 윤후의 모습에 스튜디오에서는 반가움과 동시에 폭풍 성장한 모습에 눈을 떼지 못했다.

윤후는 아빠 윤민수의 운동 트레이너로 나서며 수준급 운동 실력을 선보였다. 어릴 때와는 상반된 모습으로 근육을 뽐내는가 하면 상의 탈의까지 한 모습에 모두 감탄을 금치 못했다. 윤민수는 급기야 "운동 왜 이렇게 열심히 하냐. 미국에서 애인 만들려고 하는 거 아니냐"며 아들의 연애사를 추궁해 윤후를 당황하게 했다. 이에 모태솔로로 알려졌던 윤후는 아빠의 추궁에 "이제 모태솔로 아니다"라고 연애 사실을 고백하며 DM으로 차였다고 털어놨다. 최초로 밝혀지는 윤후의 연애 고백에 윤민수는 물론 지켜보던 윤민수 母까지 발칵 뒤집혔다는 후문이다.

이어 윤민수는 노래 부르는 것도 좋아해 진로에 고민이 많은 아들 윤후를 위해 노래방을 찾았다. 가수인 아빠 앞에서 노래를 부르게 된 윤후는 잔뜩 긴장한 모습이었다. 윤민수 또한 성인이 된 윤후의 노래를 처음 듣는다고 밝혀 스튜디오의 기대감을 모았다. 윤후는 수준급 노래 실력에 이어 아빠 노래인 '바이브'의 노래까지 선곡하며 윤민수와 최초로 듀엣을 선보였다. 윤민수 父子의 첫 듀엣 성사에 스튜디오에서는 폭발적인 반응이 나왔다고 전해져 궁금증을 더욱 자극한다.

한편 윤민수는 아들 윤후와 둘만의 시간을 보내던 중 이혼에 대해 언급하며 윤후와 대화를 시도했다. 다음번에 한국에 돌아왔을 때는 아빠와 엄마의 상황이 달라져 있을 거라며 윤후에게 조심스럽게 이야기를 건넸다. 처음 듣는 아빠의 이야기에 윤후는 깊은 고심에 빠진 듯한 모습을 보였다. 과연 무슨 이야기였을지. 윤민수와 폭풍 성장한 아들 윤후의 모습은 7일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'46세' 대도서관 사망 원인 부검으로 밝힌다.."유서無, 지병 가능성"

2.

김종국, 결혼하고 확 바뀐 성격에 놀란 동료들...송은이 "장가 앞두고 얼굴도 예뻐져" (놀뭐)

3.

아유미, 출산 1년만에 경사! "둘째 임신, 냉동난자 6개로 시험관 시술 돌입"

4.

故 권리세, 꽃다운 23살에 멈춘 시간.."마지막까지 생생해" 애도 속 11주기

5.

'공개연애' 이채민♥류다인 커플링 포착..‘폭군의 셰프’ 현실도 핑크빛

연예 많이본뉴스
1.

'46세' 대도서관 사망 원인 부검으로 밝힌다.."유서無, 지병 가능성"

2.

김종국, 결혼하고 확 바뀐 성격에 놀란 동료들...송은이 "장가 앞두고 얼굴도 예뻐져" (놀뭐)

3.

아유미, 출산 1년만에 경사! "둘째 임신, 냉동난자 6개로 시험관 시술 돌입"

4.

故 권리세, 꽃다운 23살에 멈춘 시간.."마지막까지 생생해" 애도 속 11주기

5.

'공개연애' 이채민♥류다인 커플링 포착..‘폭군의 셰프’ 현실도 핑크빛

스포츠 많이본뉴스
1.

[미국전 리뷰]'1골 1도움' 손흥민 미쳤다→이동경 '골골', 홍명보호, 미국 2-0 '순삭'…'첫 역사' 카스트로프 데뷔, 포체티노의 '눈물'

2.

야구팬 약 올리냐? 야속한 잠실 하늘 → LG-두산전 취소하자 비 한 방울 안 내리네

3.

'용병급 문동주, 부활 김서현, 완전체 타선' 4이닝 연속 병살타, 진땀승에도 피어오른 한화의 미소, 5G 차 LG 추격 시동, 포기는 이르다

4.

"병원검진 이동중" 불붙은 한화타선 잠재운 양창섭, 털썩 주저앉았다...하주석 직선타에 가슴 강타 후 교체

5.

충격비판! '도대체 왜 데려온거야' 한국축구 대들보가 흔들린다. 양민혁 부진에 뿔난 현지매체, 임대영입 근본문제 제기

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.