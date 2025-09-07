박찬욱 감독 '어쩔수가없다', 베니스 황금사자상 불발…"이미 큰 상 받은…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가없다'가 베니스국제영화제 수상이 불발됐다.
영화제 기간 동안 박찬욱 감독의 신작 '어쩔수가없다' 역시 수상 유력 후보로 거론됐다. 지난달 29일 열린 현지 시사회에서는 9분 넘게 기립박수를 받았으며, 영화제의 공식 데일리에선 별점 3.6의 높은 점수를 기록했다. BBC는 "'황홀하게 재미있는' 한국의 걸작. 올해의 '기생충'", 버라이어티는 "박찬욱 감독이 현존하는 가장 우아한 영화감독일 수 있다는 증거로 가득 찬 최신작"이라고 호평을 아끼지 않았다.
폐막식 직후 박찬욱 감독은 "제가 만든 어떤 영화보다 관객 반응이 좋아서 이미 큰 상을 받은 기분"이라고 소감을 전했다.
'어쩔수가없다'는 박찬욱 감독의 '헤어질 결심' 이후 3년 만에 선보이는 한국 스크린 복귀작이다. '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 만수(이병헌)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담은 작품이다. 9월 24일 개봉을 앞두고 있으며, 17일 개막하는 제30회 부산국제영화제 개막작으로 선정돼 관객들과 만날 예정이다.
