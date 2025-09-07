스포츠조선

‘한혜진 형부’ 김강우 “결혼 15년차..♥아내 사랑 더 깊어져”

기사입력 2025-09-07 10:14


‘한혜진 형부’ 김강우 “결혼 15년차..♥아내 사랑 더 깊어져”

‘한혜진 형부’ 김강우 “결혼 15년차..♥아내 사랑 더 깊어져”

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김강우가 숨겨왔던 가족 이야기부터 아내를 향한 순애보까지 진솔한 입담을 전한다.

오늘(7일) 오후 7시 50분 방송되는 TV CHOSUN <식객 허영만의 백반기행>에서는 명품 배우 김강우와 함께 서울의 맛집을 방문한다. 그는 직접 트럭을 몰고 등장하며 영화 '식객'에서 맡았던 트럭 채소 장수 '성찬' 역을 완벽 재현한다. 더불어 끼 넘치는 집안부터 초보 유튜버의 삶까지 솔직 담백한 입담을 펼친다.

영화 '식객' 김강우와 만화 '식객' 허영만의 만남이 성사된 가운데, 김강우의 국보급 예체능 패밀리 이야기가 전해진다. 배우 한혜진의 친언니와 결혼한 김강우는 "막내 동서는 기성용 축구선수고, 둘째 동서는 조재범 셰프"라며 "서로 진심으로 응원하는 사이"라고 밝힌다. 이에 식객은 "네임밸류가 만만치 않은 집안"이라며 놀라움을 드러낸다.

아울러 올해 결혼 15주년을 맞이한 '아내 순애보' 김강우가 연애 시절을 회상한다. 그는 "신인 배우 시절 데뷔하기 전부터 만난 아내를 숨기지 않고 당당히 공개했고, 세 자매 중 맏딸로 결혼 압박을 받던 아내를 배려해 결혼을 서둘렀다"고 한다. "현재 중학생 아들을 둔 학부모가 됐지만, 아내를 향한 사랑은 더 깊어졌다"는 순정남 김강우의 달콤한 러브레터가 공개된다.

한편, 김강우는 영화 '귀공자', 드라마 '폭군', '원더풀 월드' 등에서 악역을 맡으며 차갑고 냉철한 이미지로 각인됐다. 그는 센(?) 이미지에서 벗어나 대중에게 친근하게 다가가고자 올해 초 유튜브 개인 채널을 오픈했다. 배우 본업 모멘트는 물론, 가족과의 따뜻한 일상부터 이연복, 오나라, 허경환 등 셀럽 지인들과 함께하는 스타의 일상도 낱낱이 보여준다.

그런가 하면, '자기관리 대명사' 김강우가 "30년 가까이 같은 몸무게를 유지 중"이라고 밝혀 놀라움을 안긴다. 이어 "키가 똑같으니까, 몸무게도 똑같다"는 망언 아닌 망언을 해 웃음을 자아낸다. 망언 제조기(?)가 될 뻔만 유지어터 김강우의 건강한 변명(?)을 들어본다.

좌중을 압도하는 카리스마 배우 김강우와 함께한 TV CHOSUN <식객 허영만의 백반기행>은 오늘(7일) 오후 7시 50분 방송된다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 권리세, 꽃다운 23살에 멈춘 시간.."마지막까지 생생해" 애도 속 11주기

2.

'공개연애' 이채민♥류다인 커플링 포착..‘폭군의 셰프’ 현실도 핑크빛

3.

아유미, 출산 1년만에 경사! "둘째 임신, 냉동난자 6개로 시험관 시술 돌입"

4.

'이민우♥' 예비신부, 6살 딸 데리고 '韓 시집살이 시작'.."웃음도 안나와" (살림남)[SC리뷰]

5.

'이규혁♥' 손담비, 둘째 임신 힘든 이유 "전치태반 진단, 출산 때 태반 뜯는 수술"

연예 많이본뉴스
1.

故 권리세, 꽃다운 23살에 멈춘 시간.."마지막까지 생생해" 애도 속 11주기

2.

'공개연애' 이채민♥류다인 커플링 포착..‘폭군의 셰프’ 현실도 핑크빛

3.

아유미, 출산 1년만에 경사! "둘째 임신, 냉동난자 6개로 시험관 시술 돌입"

4.

'이민우♥' 예비신부, 6살 딸 데리고 '韓 시집살이 시작'.."웃음도 안나와" (살림남)[SC리뷰]

5.

'이규혁♥' 손담비, 둘째 임신 힘든 이유 "전치태반 진단, 출산 때 태반 뜯는 수술"

스포츠 많이본뉴스
1.

[미국전 리뷰]'1골 1도움' 손흥민 미쳤다→이동경 '골골', 홍명보호, 미국 2-0 '순삭'…'첫 역사' 카스트로프 데뷔, 포체티노의 '눈물'

2.

'용병급 문동주, 부활 김서현, 완전체 타선' 4이닝 연속 병살타, 진땀승에도 피어오른 한화의 미소, 5G 차 LG 추격 시동, 포기는 이르다

3.

대한민국 최전방은 'SON톱'+스리백 중심에 김민재!→'첫 태극마크' 카스트로프 교체 명단..."미국 나와" 홍명보호 본격 'WC 본선 위한 실험' 돌입[미국전 라인업]

4.

[미국전]'1골 1도움→美친 캡틴' 손흥민, "한국인지 뉴욕인지 모를 정도로 즐겁게 뛰어…이재성과 오랜 호흡으로 만든 골"

5.

[미국전]"이것이 K리거의 힘" 이동경-김진규, '교체' 이강인-'결장' 황인범 완벽 대체

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.