‘한혜진 형부’ 김강우 “결혼 15년차..♥아내 사랑 더 깊어져”

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김강우가 숨겨왔던 가족 이야기부터 아내를 향한 순애보까지 진솔한 입담을 전한다.
아울러 올해 결혼 15주년을 맞이한 '아내 순애보' 김강우가 연애 시절을 회상한다. 그는 "신인 배우 시절 데뷔하기 전부터 만난 아내를 숨기지 않고 당당히 공개했고, 세 자매 중 맏딸로 결혼 압박을 받던 아내를 배려해 결혼을 서둘렀다"고 한다. "현재 중학생 아들을 둔 학부모가 됐지만, 아내를 향한 사랑은 더 깊어졌다"는 순정남 김강우의 달콤한 러브레터가 공개된다.
한편, 김강우는 영화 '귀공자', 드라마 '폭군', '원더풀 월드' 등에서 악역을 맡으며 차갑고 냉철한 이미지로 각인됐다. 그는 센(?) 이미지에서 벗어나 대중에게 친근하게 다가가고자 올해 초 유튜브 개인 채널을 오픈했다. 배우 본업 모멘트는 물론, 가족과의 따뜻한 일상부터 이연복, 오나라, 허경환 등 셀럽 지인들과 함께하는 스타의 일상도 낱낱이 보여준다.
좌중을 압도하는 카리스마 배우 김강우와 함께한 TV CHOSUN <식객 허영만의 백반기행>은 오늘(7일) 오후 7시 50분 방송된다.
