[종합] 손담비 "출산後 67kg→현재 48kg 감량…시험관땐 정신적으로…

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 손담비가 어렵게 시험관 시술 두번째에 임신에 성공한 이야기를 털어놨다.
안정환은 노산맘 삼총사에게 "출산하고 나서 남편 얼굴을 보면 보기 싫나?"라고 물었고, 노산맘 삼총사는 모두 '좋았다'라고 답해 안정환을 놀라게 했다. 제이쓴은 "아내가 분만실에 들어갈 때 슬펐다. 뒷모습을 보니 울컥했다"라고 남편의 입장을 털어놨고, 손담비 역시 "우리 남편도 슬펐다고 하더라. 내가 너무 밝게 갔는데, 그 모습을 보고 '쟤는 왜 저렇게 밝아'라고 했다더라"라고 전했다. 이어 아유미는 "남편이 '잘 다녀와'라고 하는데 눈물이 날 것 같았다. 그래서 나도 애써 밝게 '갔다 올게' 하고 갔는데, 솔직히 불안함은 있었다"라고 전했고, 이은형은 "나도 눈물 날 것 같아서 인사도 안 하고 들어갔다. 수술이라는 게 어떻게 될지 모르지 않느냐. 노산이기도 하고"라며 출산의 순간을 전했다.
이어 노산맘 삼총사는 임신에 관한 이야기를 전했다. 이은형은 "마흔이 넘으니 '아이가 있었으면 좋겠다'라는 생각이 들었다. 그런데 알고 보니 남편은 아이랑 캐치볼을 하는 게 꿈이었다고 하더라"라며 "축구 예능을 하면서 살이 빠졌고, 남편도 러닝을 하면서 서로 사이가 좋았는데, 선물처럼 아이가 생겼다"라고 임신 후기를 밝혔다. 이어 아유미는 "나이가 많아지면서 아이를 가지지 못할 거라는 생각을 했다. 산전 검사를 하러 갔는데, 내 나이보다 높게 나와서 난자를 냉동했다. 그런데 자연으로 생겼다"라고 밝혔다.
하지만 이를 들은 아유미는 "임신했을 때는 섭섭한 게 없었는데, 아이를 낳고 옆에서 코 골고 자는 게 그렇게 얄밉더라. 아기가 울 때 엄마들은 금방 일어나는데 아빠는 일어나지 않는다"라고 섭섭해했다. 이어 아유미는 "더 얄미운 건 '엄마한테 가고 싶어?'라고 한다. 열 받는다"라고 서운함을 토로했고, 이에 이은형은 "완전 공감이다. 그래서 나는 아기가 울면 '아빠가 좋아? 아빠한테 가고 싶어?'라며 가스라이팅 한다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
이어 안정환은 "건강 회복도 중요하지 않나, 그것도 고통스럽다던데?"라고 물었고, 손담비는 "골든타임이 있다. 그때 빼지 않으면 돌아가기 힘들다"라며 "복직근이 다 벌어져 있어서, 살을 빼도 옷이 맞지 않는다"라고 말했다. 이어 손담비는 "나는 조리원부터 운동했다. 천천히 걷는 것부터 시작했다"라며 "여기(복직근)를 조이는 운동을 하는데, 만지면서 숨을 내뱉어서 스스로 조여지도록 한다. 생각보다 쉽지 않은데 자꾸 움직여줘야 한다"라고 말해 감탄을 자아냈다. 특히 손담비는 "출산 후 3달 됐는데, 67kg에서 원래 몸무게인 48kg으로 돌아왔다"라고 말해 모두를 놀라게 했다.
노산맘들은 어머니에 대한 감사를 전했다. 이은형은 "엄마가 원더우먼 같다. 지금은 육아 아이템 등 편한 게 많아서 우리가 선택하면 되는데, 그때는 아무것도 없지 않았나. 엄마가 어떻게 둘이나 키웠을까 싶다. 위대하다고 생각한다"라고 밝혔고, 아유미 역시 "엄마가 한국에 계시다가 일본에 가셔서 혼자 나를 키우셨다. 엄마가 정말 대단하고 존경심이 생긴다"라고 답했다. 손담비 역시 "엄마한테 '섭섭하다'라고 얘기를 했는데, 엄마가 '난 너 하나밖에 없어서 소중하게 키웠는데, 네가 그런 말을 할 때마다 가슴이 무너진다'라고 하신 적이 있다. 그런데 내가 아이를 낳아보니, 자식이라는 이유만으로 부모에게 상처를 준 게 아닐까 싶더라. 그래서 아이 낳고 엄마에게 전화해서 미안하다고 했다"라고 애틋한 마음을 드러내 모두의 눈시울을 붉혔다.
마지막으로 안정환은 "아이들이 앞으로 커서 무엇이 되기를 바라느냐. 만약 가수를 한다면?"이라고 질문했다. 이에 손담비는 "아직은 특별히 바라는 것이 없다"고 답했다. 반면 아유미는 "저는 가수 해도 된다고 생각한다. 돈이 있는 회사에 들어갔으면 좋겠다"라며 "제가 있었던 회사는 그렇지 못해 먹는 것부터 달랐다"라고 말했다. 이어 그는 과거 다이어트 식으로 강냉이에 우유를 말아 먹었던 경험을 회상했다.
