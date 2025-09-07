[종합] "베니스는 시작에 불과"…박찬욱 감독 '어쩔수가없다', 다음 목…

스포츠조선

[종합] "베니스는 시작에 불과"…박찬욱 감독 '어쩔수가없다', 다음 목표는 오스카

기사입력 2025-09-07 10:45


[스포츠조선 안소윤 기자] 박찬욱 감독의 신작 '어쩔수가없다'가 베니스국제영화제에서는 아쉽게 무관에 그쳤지만, 내년 미국 아카데미 시상식(오스카)에 한국 대표로 나서 수상을 향한 도전을 이어간다.

82회 베니스국제영화제 폐막식이 6일(현지시각) 이탈리아 베니스 리도섬에서 열렸다. 이날 최고 영예인 황금사자상은 짐 자무시 감독의 '파더 마더 시스터 브라더'에게 돌아갔다.

이 작품은 성인이 된 자녀들과 거리감을 느끼는 부모의 관계를 3부작 형식으로 그려냈다. 수상자로 호명된 자무시 감독은 무대에 올라 "이런 젠장"이라는 감탄사로 수상 소감을 시작했다. 그는 "예술은 정치적이기 위해 정치를 직접 다룰 필요는 없다. 사람들 사이의 공감과 연결을 만드는 것이 문제 해결의 첫 걸음"이라고 말했다. 이어 "일본의 거장 구로사와 아키라 감독이 과거 아카데미 평생공로상을 받으며 '아직도 감독 일을 어떻게 하는지 몰라 두렵다'고 말했다"며 "저도 늘 배우는 입장으로 비슷한 감정을 느낀다"고 전했다.


경쟁 부문 2등상인 심사위원대상은 튀니지 감독 카우더 벤 하니아의 '힌드 라잡의 목소리'가, 감독상은 영화 '스매싱 머신'의 베니 사프디 감독이 받았다. 남우주연상은 이탈리아 배우 토니 세르빌로가 '은총'으로, 여우주연상은 중국의 신 지르레이가 '우리 머리 위의 햇살'로 각각 수상의 영예를 안았다.

박 감독에게 베니스국제영화제는 남다른 의미를 지닌 무대다. 그는 '어쩔수가없다'로 2005년 '친절한 금자씨' 이후 20년 만에 경쟁 부문에 진출했다. 한국 영화로는 황금사자상을 받았던 김기덕 감독 '피에타' 이후 13년 만에 경쟁 진출이다. 폐막식 직후 박 감독은 "제가 만든 어떤 영화보다 관객 반응이 좋아서 이미 큰 상을 받은 기분"이라고 소감을 전했다.

박 감독은 작품의 가장 큰 매력으로 '이야기의 보편성'을 꼽았다. 그는 지난달 29일 베네치아에서 열린 '어쩔수가없다' 공식 기자회견에서 "자본주의사회에 사는 많은 사람들이 고용 불안정에 대한 공포를 갖고 있다"며 "20년간 이 작품을 포기하지 않을 수 있었던 이유는 어느 나라에서 온 사람이든 '공감 가는 이야기'라고 반응해 줬기 때문"이라고 밝혔다.

영화제 기간 동안에는 유력한 수상 후보로도 거론됐다. 현지 시사회에서 9분 넘게 기립박수를 받았으며, 영화제의 공식 데일리에선 별점 3.6(5점 만점)의 높은 점수를 기록했다. 해외 언론의 호평도 이어졌다. BBC는 "'황홀하게 재미있는' 한국의 걸작. 올해의 '기생충'", 버라이어티는 "박찬욱 감독이 현존하는 가장 우아한 영화감독일 수 있다는 증거로 가득 찬 최신작"이라고 극찬했다. 가디언도 "가족의 붕괴, 가장의 위기, 그리고 국가의 현주소를 그려낸 초상"이라고 평했다.


한편 영화진흥위원회에 따르면 '어쩔수가없다'는 내년 3월 개최되는 제98회 미국 아카데미 시상식 국제장편영화부문 한국 출품작으로 선정됐다. 심사위원들은 "안정적 영화적 완성도, 시대적 고민인 '해고' 테마, 좋은 배우들의 호연, 실력 있는 북미 배급사(네온)를 갖췄다"며 "평가 항목 모두를 감안하여 출품작 중 가장 경쟁력이 있다고 판단해 '어쩔수가없다'를 선정하게 됐다"고 밝혔다.


'어쩔수가없다'는 박찬욱 감독의 '헤어질 결심' 이후 3년 만에 선보이는 국내 스크린작이다. '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 만수가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담은 작품으로, 배우 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원 등이 출연한다. 9월 24일 개봉을 앞두고 있으며, 17일 개막하는 제30회 부산국제영화제 개막작으로 선정돼 관객들과 만날 예정이다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

