[SCin스타] '박시은♥' 진태현, 갑상선암 수술 상처 '할 수 있다!…

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 진태현이 암 수술 후 76일 만에 마라톤에 참가했다.
진태현은 또 "오랜만에 장거리를 달려서 더운 날씨에 머리가 띵하지만 이 또한 모든 것이 훈련의 일부이니 내년 2026년 봄 시즌이 너무 기대가 된다. 여러분 저는 원래 포기를 모르는 인간이다. 내 상황과 내 처지가 억울하고 우울하고 힘이 들어도 모든 게 제가 살아온 그림자라 제가 책임지고 이겨나가는 인간이다. 전 사랑하는 아내를 평생 지켜야 한다. 그래서 달린다. 이 글을 읽고 계신 분들 중에 힘들거나 우울하거나 아픔이 깊은 분이 계시다면 그 힘듦의 깊이를 잘 모르지만 버티고 이겨내시길 기도한다. 어차피 세상은 우리를 몰라준다. 그럼 우리가 뚫고 나가는 방법밖에 없다. 모두 하늘 한 번 보고 다시 한 걸음 나아가시길 응원한다"고 밝혔다.
마지막으로 진태현은 "저는 다시 내일부터 회복조깅을 시작한다. 목표가 있어서 해야 한다. 하지만 실패가 두렵지 않다. 원래 인간은 실패를 해야 더 겸손해지고 더 단단해지기 때문이다. 집에 도착하고 맑은 하늘을 봤다. 조금은 사그라지는 무언가를 느꼈다. 모두 전집중호흡으로 힘내자. 그리고 포기하지 말자"고 응원했다.
