악역 도전 공명, 욕 못한다 평에 “편견 깨고파”

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 공명이 악역 도전에 대한 꿈을 밝혔다.
이에 공명은 "기억을 못해 죄송하다"며 특유의 수줍은 웃음으로 현장을 훈훈하게 만들었다.
이어 '광장'에서의 첫 악역 변신에 대해 영화 평론가 거의없다가 "평소에 욕을 많이 안 하는 사람이구나라는 느낌"이라고 하자 공명은 "욕을 못하는 건 아닌데 좀 더 열심히 해보겠다"고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.
이와 관련 거의없다는 봉준호 감독이 박해일 배우를 부르는 비누와 연관된 독특한(?) 호칭을 공개하며 "공명 씨는 비누 냄새는 확실히 난다"라고 농담을 던졌다고 해 과연 어떤 의미인지 궁금증을 증폭시킨다.
한편, '고백의 역사'에서 1998년 부산으로 전학 온 고등학생 윤석 역으로 열연한 공명은 "삐삐, 워크맨, 공중전화 같은 소품들은 처음 보는 것들이라 재미있고 새로웠다"며 "신은수 배우와 함께 90년대 배경에 대해 공부를 했다"는 촬영 비하인드를 털어놨다.
특히 공명은 "'건축학개론' 이후 풋풋함 느껴지는 로맨스가 될 것"이라고 자신하자 라이너는 "대만 영화에서만 느껴지던 청춘 로맨스 감성을 한국 영화가 되살린다는 점에서 큰 의미가 있다"고 호평해 과연 어떤 작품일지 오늘 방송에 대한 관심을 집중시킨다.
