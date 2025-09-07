스포츠조선

악역 도전 공명, 욕 못한다 평에 “편견 깨고파”

기사입력 2025-09-07 16:06


악역 도전 공명, 욕 못한다 평에 “편견 깨고파”

악역 도전 공명, 욕 못한다 평에 “편견 깨고파”

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 공명이 악역 도전에 대한 꿈을 밝혔다.

오늘 밤 방송되는 KBS 1TV 무비 토크쇼 '인생이 영화'에는 신작 '고백의 역사'로 돌아온 배우 공명이 출연해 그간의 필모그래피와 함께 앞으로 도전하고 싶은 연기 세계를 솔직하게 털어놓는 특별한 시간을 갖는다.

이날 방송에서 MC 이재성은 배우 공명과의 뜻밖의 인연을 밝혔다. 그는 "당시 영화 '보이스' 인터뷰를 갔는데 현장에서 누나들의 눈에서 하트가 쏟아졌다"며 명불허전 꽃미남 배우 공명의 인기를 증언했다.

이에 공명은 "기억을 못해 죄송하다"며 특유의 수줍은 웃음으로 현장을 훈훈하게 만들었다.

이어 '광장'에서의 첫 악역 변신에 대해 영화 평론가 거의없다가 "평소에 욕을 많이 안 하는 사람이구나라는 느낌"이라고 하자 공명은 "욕을 못하는 건 아닌데 좀 더 열심히 해보겠다"고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

그런 가운데 공명은 "'살인의 추억'에서의 박해일 선배님 캐릭터 같은 악역을 꼭 해보고 싶다"며 새로운 악역 도전을 향한 강한 의지를 드러냈다는데.

이와 관련 거의없다는 봉준호 감독이 박해일 배우를 부르는 비누와 연관된 독특한(?) 호칭을 공개하며 "공명 씨는 비누 냄새는 확실히 난다"라고 농담을 던졌다고 해 과연 어떤 의미인지 궁금증을 증폭시킨다.

한편, '고백의 역사'에서 1998년 부산으로 전학 온 고등학생 윤석 역으로 열연한 공명은 "삐삐, 워크맨, 공중전화 같은 소품들은 처음 보는 것들이라 재미있고 새로웠다"며 "신은수 배우와 함께 90년대 배경에 대해 공부를 했다"는 촬영 비하인드를 털어놨다.


특히 공명은 "'건축학개론' 이후 풋풋함 느껴지는 로맨스가 될 것"이라고 자신하자 라이너는 "대만 영화에서만 느껴지던 청춘 로맨스 감성을 한국 영화가 되살린다는 점에서 큰 의미가 있다"고 호평해 과연 어떤 작품일지 오늘 방송에 대한 관심을 집중시킨다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임영웅·린, 프러포즈 성공 “운명 같은 인연”

2.

[종합] '전처' 윰댕, 故대도서관 빈소 지킨다…"여동생과 상주로 이름 올려"

3.

박봄, 눈 밑 멍인가...2NE1 중단 후 '과감' 메이크업으로 알린 근황

4.

'10월 결혼' 윤정수 "12살 연하 ♥원자현, 너무 미인...꿈꾸던 이상형"('라디오쇼') [종합]

5.

오정태, 자식농사 대성공...17세 딸 과학고 합격 "앞집 서울대行"('동상이몽')

연예 많이본뉴스
1.

임영웅·린, 프러포즈 성공 “운명 같은 인연”

2.

[종합] '전처' 윰댕, 故대도서관 빈소 지킨다…"여동생과 상주로 이름 올려"

3.

박봄, 눈 밑 멍인가...2NE1 중단 후 '과감' 메이크업으로 알린 근황

4.

'10월 결혼' 윤정수 "12살 연하 ♥원자현, 너무 미인...꿈꾸던 이상형"('라디오쇼') [종합]

5.

오정태, 자식농사 대성공...17세 딸 과학고 합격 "앞집 서울대行"('동상이몽')

스포츠 많이본뉴스
1.

'나이들어 더 잘한다' 40세와 41세의 홀드왕 경쟁. 누가 돼도 최고령 신기록

2.

"일본엔 손흥민이 없었다" 월드컵 우승 목표 日, 10명 싸운 멕시코와 0-0 무…'전반 초반에만 반짝'[A매치 리뷰]

3.

야구에 이런일이! 9회 2아웃, 다저스 대충격 '한만두'급 희귀한 패배 → 노히터 날려, 완봉 날려, 승 날려, 끝내기 맞고 패전

4.

김현수 지명타자-최원영 선발출전. SSG 최종전에 '킬러'가 끝내나[잠실 현장]

5.

155km, 무4사구, 그런데 5안타 조기 강판...박준현의 일본전 패전이 의미하는 것

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.