스포츠조선

'정준호♥' 이하정, 딸과 눈물의 생이별 "마음 안 좋아"

기사입력 2025-09-08 06:10


[스포츠조선닷컴 이게은기자] 방송인 이하정이 잠깐의 이별에도 눈물 흘리는 딸의 모습에 마음 아파했다.

7일 '이하정준호TV'에는 '눈물의 이별 | 탄자니아| 월드비전 | 카타르 항공'이라는 영상이 게재됐다.

이하정은 선교를 위해 탄자니아로 떠나는 날, 아들에게 인사를 건넸는데 아들은 "나가시길 기다리고 있다"라며 헤벌쭉해 웃음을 안겼다. 이하정은 "너무 해피한 거 아니야? 나 진짜 섭섭해. 안녕 잘 있어"라고 인사한 후 딸에게도 인사를 했다. 하지만 딸은 인사해달라는 말에 결국 입을 삐쭉이며 눈물을 흘렸다.


딸은 이하정을 보내고 엘리베이터를 타고 집으로 가는 길에도 시무룩해있었다. 이하정 어머니가 "할머니랑 잘 지내면 되지"라고 타일러도 "엄마 언제 오는데? 늦게 오잖아"라며 고개를 떨궜다.

홀로 공항에 도착한 이하정은 "새벽 1시 비행기여서 밤 10시에 집결하기로 했다. 유담이가 아직 울면서 잠이 못 들어서 마음이 조금 안 좋다"라며 무거운 마음을 전했다.

한편 이하정은 2011년 배우 정준호와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

