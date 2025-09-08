스포츠조선

[SC리뷰] ‘사마귀: 살인자의 외출’ 2회, 시청률 10% 돌파…고현정·장동윤 공조 시작

기사입력 2025-09-08 08:50


[스포츠조선 조민정 기자] SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'이 제대로 불을 붙였다.

7일 닐슨코리아에 따르면 지난 6일 방송된 '사마귀: 살인자의 외출' 2회는 수도권 기준 시청률 7.3%를 기록하며 전회 대비 상승세를 탔다. 순간 최고 시청률은 10%까지 치솟으며 두 자릿수를 돌파했고, 2049 시청률 역시 2.5%-최고 3.29%를 기록하며 수직 상승했다. 동시간대 방송된 송중기 주연 '마이 유스'를 앞서는 수치로 '믿고 보는 고현정 매직'이 제대로 터졌다는 평가다.

이날 방송은 고현정이 연쇄살인마 엄마 정이신으로, 장동윤이 형사 아들 차수열로 맞붙는 본격 공조 수사가 본격적으로 그려졌다. 서로를 100% 믿지도, 의심하지도 못하는 복잡한 모자의 관계가 강렬한 긴장감을 형성했다.

극 중 차수열은 모방살인 용의자 서구완(이태구 분)의 은신처에서 연쇄살인 사건 관련 자료와 사제총기 흔적, 심지어 정이신과 주고받은 충격적 편지를 발견했다. 서구완은 결국 체포됐지만, 김태석(서현철 분)의 생사는 묘연한 상황이 이어졌다.

서구완이 경찰에 잡힌 뒤에도 도발은 계속됐다. 그는 차수열 앞에서 정이신을 언급하며 분노를 자극했고, 정이신과 대면한 자리에서 "김태석이 살아있을 수도 있다"는 단서를 흘리며 긴장감을 고조시켰다. 하지만 서구완의 폭주는 멈추지 않았다. 정이신의 목을 조르고, 차수열의 아내 이름까지 꺼내며 광기를 드러낸 그는 결국 스스로 머리에 총을 겨누며 극단적인 선택을 시도했다. 이 과정에서 정이신이 차수열에게 "지금 죽여야 해"라며 섬뜩한 귓속말을 남기는 장면은 시청자들의 등골을 서늘하게 했다.

마지막 엔딩은 또 한 번 강렬했다. 차수열이 김태석을 구하기 위해 처절하게 부딪히는 순간, 정이신이 환풍구에 정체불명 곤충을 키우며 광기를 드러내는 모습이 교차되며 2회가 마무리됐다.

'사마귀: 살인자의 외출'은 고현정과 장동윤의 관계성이 폭발력을 발휘하며 범죄 스릴러의 진수를 보여줬다는 평을 얻고 있다. 매회 압도적인 몰입감을 선사하는 SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'은 매주 금, 토요일 밤 9시 50분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

