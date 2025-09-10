스포츠조선

'딸맘' 모니카, 前남친 반려견 3년만에 만나 통곡 "날 기억해 충격"

기사입력 2025-09-10 19:30


'딸맘' 모니카, 前남친 반려견 3년만에 만나 통곡 "날 기억해 충격"
사진=tvN STORY '고독한 훈련사'

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 댄서 모니카가 전 남자친구의 강아지를 보고 통곡했던 이유를 전했다.

10일 '이게진짜최종' 채널에는 하리수, 모니카 편 영상이 게재됐다.

앞서 지난 2023년, 모니카가 전 남자친구의 반려견을 3년 만에 보고 오열한 모습이 tvN STORY '고독한 훈련사'를 통해 공개된 바 있다. 이에 대해 모니카는 "사만다는 내게 큰 의미가 있는 강아지여서 애착이 심했다. 전 남자친구도 사만다를 너무 사랑했고 그 사람이 키우겠다고 해서 키웠는데 너무 잘 키웠다. 제가 포기할 수 있었던 이유는 전 남자친구의 집이 바닷가 근처라서 였다. 사만다가 바닷가에서 모래 냄새를 맡고 자유롭게 놀았던 게 있어서 양보했던 것"이라고 떠올렸다.


'딸맘' 모니카, 前남친 반려견 3년만에 만나 통곡 "날 기억해 충격"
이어 "사만다를 다시 봤을 때 난리가 났다. 너무 보고 싶었고 강아지가 날 기억하고 있다는 사실이 충격적이어서 울었다. 예전과 같은 모습으로 달려와줘서 경계가 다 무너져 감정이 폭발했다"라고 덧붙였다.

그런가 하면 모니카는 결혼, 임신을 동시에 발표했던 것에 대해 "내가 아이를 가지지 않았다면 결혼을 못 했을 거라고 생각한다. 성격상 계속 연인으로 갈 수도 있었을 것 같다"라고 솔직하게 밝히기도 했다.

한편 모니카는 2024년 결혼과 임신 소식을 동시에 알려 화제를 모았다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 이선균 수사정보 유출 경찰, 첫 재판서 “공무상 비밀누설 다툼 여지”

2.

조국 딸 조민, SNS에 고소장 공개 “경고·유예 불구 허위 게시물…합의 없다”[SC이슈]

3.

백지연 ‘현대家 사돈 일상’ 나혼산에서 공개하나 "섭외 받았다"

4.

'성전환' 하리수, 연예계 성희롱 폭로 "여자 맞냐며 성관계 요구, 옷도 벗으라고"

5.

김수용, 의사집안 금수저라더니..2천만원 빌려달라는 후배에 흔쾌히 "알겠다"(비보티비)

연예 많이본뉴스
1.

故 이선균 수사정보 유출 경찰, 첫 재판서 “공무상 비밀누설 다툼 여지”

2.

조국 딸 조민, SNS에 고소장 공개 “경고·유예 불구 허위 게시물…합의 없다”[SC이슈]

3.

백지연 ‘현대家 사돈 일상’ 나혼산에서 공개하나 "섭외 받았다"

4.

'성전환' 하리수, 연예계 성희롱 폭로 "여자 맞냐며 성관계 요구, 옷도 벗으라고"

5.

김수용, 의사집안 금수저라더니..2천만원 빌려달라는 후배에 흔쾌히 "알겠다"(비보티비)

스포츠 많이본뉴스
1.

"역시 한국은 강하다! 우리는…" 美원정 0골0승→멘붕 온 日, "신경 안 쓴다"던 홍명보호 소식에 한탄

2.

충격적 ERA 135.00에 결국 염갈량도 손들었다. 장현식 2군행[잠실 현장]

3.

맨시티 미쳤다! '1300억 레알 스타' 영입 선두→내년 1월 초대형 이적 터진다…"의욕 없는 리버풀보다 앞서"

4.

무너진 5할→멀어지는 PS…부상병 복귀 시작! 1군 등록→선발 출전, '트레이드 성공' 유격수가 돌아왔다

5.

'1우승 173골 101도움' 손흥민이 아니라고? '올해의 선수' 베일도 아니다...레비 25년 토트넘 최고 영입은 '3부 출신'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.