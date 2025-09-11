스포츠조선

'우리가 남이가?' 최형우에게 파란 모자 씌워준 강민호, '형님도 친정으로 돌아오시죠'[광주현장]

기사입력 2025-09-11 16:06


10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 삼성 오승환 은퇴투어 행사가 열렸다. 삼성 모자를 쓰고 오승환 곁에서 함께 기념 촬영을 하고 있는 최형우, 김태군. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.10/

삼성 선수들에게 둘러싸인 최형우.

눈물 흘린 최형우 놀리고 있는 강민호.



[광주=스포츠조선 송정헌 기자] KIA의 '해결사' 최형우가 9년 만에 친정팀 모자를 다시 썼다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 경기에 앞서 삼성 '끝판대장' 오승환의 은퇴 투어 행사가 열렸다. 오승환은 인천 SSG 랜더스, 잠실 두산 베어스, 대전 한화 이글스에 이어 광주 KIA 팬들 앞에서 4번째 은퇴 투어 행사를 열었다.

KIA 타이거즈 이범호 감독은 축하 꽃다발을 건넸고, 주장 나성범과 김태군 포수가 오승환에게 기념품을 전달했다. 오승환도 KIA 타이거즈 구단에 자신의 사인이 담긴 글러브를 답례품으로 전달했다.

이어 KIA 최형우는 오승환의 은퇴에 개인적으로 제작한 감사패를 전달했다. 최형우는 오승환에게 전달할 감사패를 낭독하던 도중 가슴이 벅찬 듯 눈물을 보이기도 했다.

최형우는 2000년대 오승환과 함께 '삼성 왕조'의 주인공이었다. 최형우, 오승환은 삼성과 함께 6번의 우승을 차지했다.

최형우는 2017년 삼성을 떠나 KIA와 FA 계약을 체결하며 팀을 옮겼다. 최형우는 팀을 옮기고도 2017년, 2024년 KIA 유니폼을 입고 두 번의 통합우승을 달성했다.


10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 삼성 오승환 은퇴투어 행사가 열렸다. 오승환에게 전달된 KIA 상대 세이브 달성 기념 액자와 KIA 선수들 사인 유니폼. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.10/

오승환에게 전달한 최형우의 감사패.

오승환에게 감사패를 건네며 눈물을 보인 KIA 최형우.


삼성-KIA 양 팀 선수들이 오승환을 위해 그라운드에 도열했다. 함께 기념촬영을 하며 광주 챔필에서 오승환의 마지막을 기념했다. 최형우는 오승환 곁에 있었다. 최형우를 보자 강민호는 자신이 쓰고 있던 삼성 모자를 최형우에게 씌워주며 농담을 건넸다.


10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 삼성 오승환 은퇴투어 행사가 열렸다. 양 팀 선수들과 함께 기념 촬영을 하고 있는 오승환. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.10/

오승환 은퇴 투어 기념하는 양 팀 선수들.


최근 올 시즌을 마치고 또다시 FA가 되는 강민호가 친정팀 롯데로 다시 돌아갈 수도 있다는 깜짝 발언이 이슈가 되고 있다. 이러다 최형우도 친정팀 삼성으로 다시 돌아갈 수도 있는 거 아닐까?

KBO 허구연 총재가 해설위원 시절 자주 말했던 유명한 대사 "야구 몰라요"가 문득 떠오르는 장면이었다.


오승환 은퇴투어에서 눈물 흘린 최형우 놀리고 있는 강민호.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이세영, 전남친 만난 날 충격 고백 "화장실서 죽을 뻔"

2.

김희철, 동해 고소 논란→충주맨 손절설 심경고백 "각박한 세상"[SC이슈]

3.

前 엑소 루한, 공개열애 8년만 결별설…"지난해 12월 이미 헤어져"[SC이슈]

4.

장예원 "서장훈과 함께하는 순간 5년간 꿈꿔..지적인 매력 큰 사람" ('이웃집백만장자')

5.

정주리 넷째 子, 형 폭행·기이한 행동 반복…오은영 긴급 진단 "기질 남달라" (금쪽)

스포츠 많이본뉴스
1.

"대이변!" 韓 남자 양궁 김제덕만 남았다, 김우진→이우석 남자 개인전 줄줄이 탈락

2.

'학습효과라는 게 없어?' 김하성의 못말리는 도루 충동. FA대박 실패→소속팀 방출 겪고서도 또 도루시도. 잔여시즌 동안 봉인 시급

3.

'제2의 이종범' 아니면 어때? 1번타자+유격수 너도 할수 있어!…'낭만' 아닌 현실적 선택 [창원포커스]

4.

"뮌헨보다 리버풀이 낫지" 독일 레전드의 '촌철살인'→분데스리가 수준 떨어져…"우승은 바르셀로나"

5.

역대급 칭찬! "손흥민, 실패한 지루랑은 달라" 美 레전드도 인정→역습 축구에 최적화…경기 내외적으로 극찬 세례

스포츠 많이본뉴스
1.

"대이변!" 韓 남자 양궁 김제덕만 남았다, 김우진→이우석 남자 개인전 줄줄이 탈락

2.

'학습효과라는 게 없어?' 김하성의 못말리는 도루 충동. FA대박 실패→소속팀 방출 겪고서도 또 도루시도. 잔여시즌 동안 봉인 시급

3.

'제2의 이종범' 아니면 어때? 1번타자+유격수 너도 할수 있어!…'낭만' 아닌 현실적 선택 [창원포커스]

4.

"뮌헨보다 리버풀이 낫지" 독일 레전드의 '촌철살인'→분데스리가 수준 떨어져…"우승은 바르셀로나"

5.

역대급 칭찬! "손흥민, 실패한 지루랑은 달라" 美 레전드도 인정→역습 축구에 최적화…경기 내외적으로 극찬 세례

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.