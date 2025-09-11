정주리 넷째 子, 형 폭행·기이한 행동 반복…오은영 긴급 진단 "기질 남…

스포츠조선

정주리 넷째 子, 형 폭행·기이한 행동 반복…오은영 긴급 진단 "기질 남달라" (금쪽)

기사입력 2025-09-11 14:08


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 코미디언 정주리의 넷째 아들이 '금쪽이' 행동으로 오은영 박사를 찾게 됐다.

12일 방송되는 채널A '금쪽 같은 내 새끼'에 앞서 '개그우먼 정주리의 금쪽같은 5형제 전투 육아'라는 제목의 예고편이 공개됐다.

이날 정주리는 밝게 웃으면서 등장해 "5형제의 엄마된 정주리다"라고 자신을 소개했다.

정주리는 첫째부터 아직 아기인 막내 아들까지 총 5형제를 차례로 공개했고 "저희는 단 한 명도 계획하지 않았다"며 흐뭇하게 웃었다. 정주리의 너스레에 홍현희는 "이게 건강하다는 증거다"라며 끄덕였다.

정주리는 "(남편) 영양제 챙기는 거 원래 이런 모습이다"라며 참한 아내를 연출하는 듯 행동했고 남편은 어이없다는 듯 반응해 웃음을 자아냈다.


화목한 부부 모습에 이어 정주리 5형제의 육아 긴급 점검이 들어갔다. 정주리의 고민인 넷째 아들은 형에게 주먹질과 발길질을 하는 등 폭력적인 모습으로 모두를 놀라게 했다.

또 갑자기 자신의 손을 핥다가 낯선 사람을 핥기까지 하는 기행을 벌였다. 왜 아들이 이런 행동을 하는지 영문을 모르는 엄마 정주리는 심각한 얼굴로 아들의 영상에 집중했다.

오은영 박사는 "얘의 기질이 남다르다"면서 바로 문제점을 캐치했다.


또 아이 뿐만 아니라 부담스러운 타인의 시선들에 시달리는 정주리에게 "연예인들은 특히 신경을 안 쓸 수가 없다. 내가 통제할 수 없는 걸 지나치게 다 통제하고 맞추려고 하면 너무 힘들다. 제가 보니까 너무 힘들 거 같다"라고 공감해 눈물을 자아내기도 했다.

shyun@sportschosun.com



