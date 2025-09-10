"동해물과 백두산이~" 韓 축구 역사상 이런 선수 없었다...혼혈 카스트…

|
[스포츠조선 김대식 기자]옌스 카스트로프의 애국심은 정말로 진심이다.
한국 축구 역사상 외국 출생 최초 한국인 혼혈 선수가 된 카스트로프는 선발 데뷔전을 앞두고 애국가를 열창하는 모습까지 보여줬다. 세계 최강인 독일을 포기하고 한국을 선택한 카스트로프의 진심이 느껴지는 순간이었다.
카스트로프는 계속해서 중원에서 활발한 움직임과 함께 적극성을 보여주면서 한국 전력에 큰 도움이 될 수 있다는 선수라는 걸 증명했다.
카스트로프는 애국가가 흘러나왔을 때를 회상하며 "데뷔한 건 무척 자랑스럽고 기쁜 순간이었다. 감정이 올라오기도 했다. 경기에 최대한 집중하려고 했는데 애국가가 나오는 순간은 매우 자랑스러웠다. 애국가는 집에서 배웠다"며 감정적인 순간이었다고 말했다.
카스트로프는 당장 월드컵을 바라보기보다는 다음달에 있을 10월 A매치에 집중할 생각이다. 그는 "목표는 감독님의 선택을 받아서 대표팀에 다시 오는 것이다. 브라질이라는 강팀을 상대로 한국에서 또 뛰게 된다면 기분이 남다르고 또 상당히 기쁠 것 같다. 내가 할 일은 열심히 훈련하면서 소속팀에서도 잘 뛰고 좋은 경기력을 보이는 것이고, 나머지는 (홍명보) 감독님의 결정이 될 것"이라며 담담하게 다음 소집을 위해 준비하겠다고 밝혔다.