스포츠조선

'원자현♥' 윤정수, 방송통해 '12세 연하 예비신부' 첫 공개…여친 앞에선 '샤이보이'(조선의 사랑꾼)

기사입력 2025-09-08 09:01


'원자현♥' 윤정수, 방송통해 '12세 연하 예비신부' 첫 공개…여친 앞…

[스포츠조선 고재완 기자] TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서 '11월 결혼'을 앞둔 윤정수가 '광저우 여신' 출신 예비 신부 앞에서 처음 보여주는 '샤이 보이'의 면모로 놀라움을 예약했다.

8일 방송될 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 개그맨 윤정수와 12세 연하 '광저우 여신'과의 꿀떨어지는 데이트 현장이 최초로 공개된다. 윤정수는 약속 장소에서 '예비 신부'와 만나기 전 설렘 가득한 '찐 사랑' 모먼트를 보여준다. 윤정수는 예비 신부의 얼굴을 보자마자 환한 미소로 "오늘 왜 이렇게 이쁘게 입고 왔냐"며 칭찬을 건넸다. 생소한 윤정수의 모습에 MC들은 탄성을 터트렸고, 김지민은 "얼굴도 빨개지셨다"며 감탄했다. 이에 예비 신부는 윤정수의 손을 조심스럽게 잡아 핑크빛 분위기를 풍겼다.

한편, 제작진은 "예비 신부께서 귀엽다는 눈길로 쳐다보시는 것 같다"면서 칭찬했다. 예비 신부는 "오빠는 그냥 다 귀엽다"고 솔직하게 즉답해 훈훈한 분위기를 자아냈다. 그러자 윤정수는 갑자기 말문을 잃고 고개를 숙였다. 예비 신부가 "왜 이러냐"고 물어도 묵묵부답이었다.


'원자현♥' 윤정수, 방송통해 '12세 연하 예비신부' 첫 공개…여친 앞…

'원자현♥' 윤정수, 방송통해 '12세 연하 예비신부' 첫 공개…여친 앞…

'원자현♥' 윤정수, 방송통해 '12세 연하 예비신부' 첫 공개…여친 앞…

'원자현♥' 윤정수, 방송통해 '12세 연하 예비신부' 첫 공개…여친 앞…
VCR로 지켜보던 황보라는 "귀엽다, 진짜...이런 모습"이라며 공감했다. 윤정수의 돌발 행동은 이걸로 끝나지 않았다. 주변을 둘러보던 윤정수는 박수를 치고 "갑시다...이제!"라면서 방송 종료(?)를 선언했다. 윤정수의 예비 신부 또한 "시작도 하기 전에 (카메라를) 끈 거냐"며 박수 친 윤정수에게 되물어 웃음을 자아냈다. 작은 칭찬에도 새빨개지는 '샤이 보이' 윤정수와 예비 신부의 일상은 본 방송에서 볼 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박기영, 이혼 2번 싱글맘 심경 고백 "결혼 계약서 필요해, 또 사랑하고파"[SC리뷰]

2.

'손태영♥' 권상우인 줄..子 우월한 피지컬 '시선 강탈'

3.

故안재환, 결혼 1년만 사망..정선희 "충격으로 사경 헤매" 먹먹한 17주기

4.

이영애, 방송 1회 만에 잘렸다..."이름 걸고 토크쇼 MC 했는데 힘들어" ('냉부해')

5.

이효리, 요가원 첫 수업 소감 "관심 생각못해, 이 열기 잠잠해질 것"[SCin스타]

연예 많이본뉴스
1.

박기영, 이혼 2번 싱글맘 심경 고백 "결혼 계약서 필요해, 또 사랑하고파"[SC리뷰]

2.

'손태영♥' 권상우인 줄..子 우월한 피지컬 '시선 강탈'

3.

故안재환, 결혼 1년만 사망..정선희 "충격으로 사경 헤매" 먹먹한 17주기

4.

이영애, 방송 1회 만에 잘렸다..."이름 걸고 토크쇼 MC 했는데 힘들어" ('냉부해')

5.

이효리, 요가원 첫 수업 소감 "관심 생각못해, 이 열기 잠잠해질 것"[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

영국 현지도 초집중! 손흥민-포체티노의 '뜨거운 포옹'→이런 주장 또 없습니다…"로메로가 SON 영향력 충분히 대체할 수 있어"

2.

'전체 1순위 키움행 유력' 188cm 장신이 155km 던지는데, 빠르지 않았다고? 대체 왜

3.

17경기 남겨놓고 9월 7일 우승 확정이라니, 마무리 '레전드' 후지카와 감독 "선수들이 강했다", 한신 90년 역사에서 첫 초보 감독 정상[민창기의 일본야구]

4.

'살았으면 동점이었다' KIA에 비수 꽂은 윤도현 낫아웃 번복...그래서 '넥스트 플레이'가 중요하다

5.

'노히터 트라우마'에 빠진 LAD와 야마모토, 다저스타디움이면 안 넘어갔다...하필 칼 립켄 Jr. 앞에서

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.