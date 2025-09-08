스포츠조선

'버터플라이' 수트녀 장서연, 김태희·박해수와 어깨 나란히.."영어 연기 의미有"

기사입력 2025-09-08 09:29


[스포츠조선 문지연 기자] 배우 장서연이 '버터플라이'를 마친 소감을 밝혔다.

장서연은 아마존프라임지디오 '버터플라이' 속 비밀 조직 '캐디스'의 수장인 주노(파이퍼 페라보 분)의 비서이자 유능한 엘리트 요원 '문(Moon)' 역을 맡아 개성 있는 연기를 펼치며 전세계 시청자들에게 강렬한 눈도장을 찍었다.

매 회차마다 한 치의 흐트러짐도 없는 수트 차림에 헤드셋과 핸드폰을 한 시도 몸에서 떨어뜨리지 않은 채로 냉정하면서도 신중하게 맡은 일처리를 완벽하게 수행하는 모습은 비밀 조직 대표의 비서이자 프로페셔널한 엘리트 요원 그 자체를 훌륭하게 표현해냈다. 여기에 장서연의 수려하면서도 탁월한 영어 실력은 엘리트 요원으로서 리얼리티를 살리며 한 층 캐릭터 연기에 힘을 실어주었다.

장서연은 "막연하게 언젠가 할리우드 작품을 하고 싶다는 꿈을 꾸었는데 대니얼 대 킴 선배님과 함께 하게 돼 너무나 기뻤고, 이번 작품이 미드인데도 한국의 선배님들과 함께 출연할 수 있다는 점에서도 참 특별했다. 함께 만나는 씬은 없었지만 박해수, 김태희, 김지훈 등 내노라하는 선배님들과 한 작품에서 호흡할 수 있었다는 점은 앞으로도 자랑삼을 만큼 큰 의미가 있고 좋았다"며 종영 소감을 밝혔다.

또한 그가 맡았던 캐릭터에 대해 "문은 주노의 니즈를 먼저 파악하고 미리 대비하는 이성적인 인물이라 스타일링과 말투, 걸음걸이 등 그런 성격이 드러날 수 있도록 준비했고, 그런 점들이 새로운 도전이기도 했다"며 준비 과정에 대해서도 설명했다.

그리고 긍정적인 평가를 받았던 영어 연기에 대해서 "늘 영어로 영기를 해보고 싶다는 생각을 해왔지만, 기회를 찾기는 쉽지 않았는데 좋은 반응을 얻어 다행"이라며, "이번 작품을 계기로 해외에서도 좋은 인연이 생기고, 많은 분들께 저를 알릴 수 있었기에 '버터플라이'는 그만큼 제게 정말 의미있는 작품이다"라고 소회를 전했다.

마지막으로 "'버터플라이'는 저에게 첫 할리우드 작품인 만큼 정말 소중한 드라마로, 애정을 가지고 지켜봐 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다. 덕분에 더 큰 용기와 자신감을 가지고 이제 새로운 출발선 앞에 선 기분이 든다"며 시청자들에게 깊은 감사와 애정을 전했다.

한편, 장서연은 차기작으로 넷플릭스 시리즈 '성난 사람들(BEEF)' 시즌2를 통해 전세계 시청자들에게 새로운 모습을 선보일 예정이다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

