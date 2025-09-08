스포츠조선

박명수, 교통사고 가해자 가족 폭로했다 "사과는커녕 오히려 고함 질러" (라디오쇼)

기사입력 2025-09-08 12:16


박명수, 교통사고 가해자 가족 폭로했다 "사과는커녕 오히려 고함 질러" …

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 박명수가 접촉사고를 낸 후 오히려 적반하장 태도를 보인 가해자에 대해 일침했다.

5일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서는 특별기획 '퐈이야'로 다양한 청취자들의 사연을 소개했다.

이날 박명수는 출근길 막무가내로 끼어드는 차량 때문에 화가 난다'는 사연에 "참 예의 없는 사람들 많다"라 한탄했다.

이어 "확 끼어들어서 끼익 섰는데 '왜 안 비켜줘?'라고 거꾸로 화를 내더라. 차 안에 있는 가족들이 나와서 같이 뭐라 하는 거다"라고 울컥했다.

박명수는 "저도 예전에 아주 예전에 그런 적이 있다. 제 차를 뒤에 차가 '쿵' 박은 거다. 그러면 화가 나지 않냐. 저는 안 내리고 매니저가 내렸는데 그 차 안에 있는 가족 4명이 다 뛰어나오더라"라며 황당해 했다.

그는 "나와서 막 소리지르는데 나는 (차로) 받치지 않았냐. 그래서 박은 사진을 찍어야 하는데 '왜 찍냐'고 가족들이 대들고 난리가 났다"라며 당시 어이없던 상황을 설명했다.

또 "제가 내릴까 말까 하다가 안내렸다. 결국은 그냥 갔다. 큰 흠집이 안났다"라 털어놓았다.

그러면서도 "아니 미안하다고 해야지. 가족들이 다 뛰어내려서 우리 매니저를 쥐 잡듯이 잡더라. 제가 내리면 일이 커질 거 같아서 안 내렸는데 그러면 안되는 거다


잘잘못이 있으면 사과해야 한다. 그럼 웬만하면 넘어갈텐데, 설마 드러눕겠냐. 다섯명이 차에서 내리는데 얼마나 놀랐는지 모른다. 물론 사과도 못 받았다"라고 회상했다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 스포츠아나운서 "의사 예비신랑은 강남 유흥업소VIP" 확인에 '허탈'(탐비)

2.

“혼외자 알고 충격” 김병만 전처, 졸도할 만큼 분했던 이유

3.

'원자현♥' 윤정수, 방송통해 '12세 연하 예비신부' 첫 공개…여친 앞에선 '샤이보이'(조선의 사랑꾼)

4.

최강희, 폐업 헬스장서 만난 6세 연하와 ♥핑크빛 "여기서 보니 멋있어"(푹다행)

5.

주영훈, 아픈 가족사 “美서 변기 뚫던 엄마, 화장실 청소하며 생계”

연예 많이본뉴스
1.

유명 스포츠아나운서 "의사 예비신랑은 강남 유흥업소VIP" 확인에 '허탈'(탐비)

2.

“혼외자 알고 충격” 김병만 전처, 졸도할 만큼 분했던 이유

3.

'원자현♥' 윤정수, 방송통해 '12세 연하 예비신부' 첫 공개…여친 앞에선 '샤이보이'(조선의 사랑꾼)

4.

최강희, 폐업 헬스장서 만난 6세 연하와 ♥핑크빛 "여기서 보니 멋있어"(푹다행)

5.

주영훈, 아픈 가족사 “美서 변기 뚫던 엄마, 화장실 청소하며 생계”

스포츠 많이본뉴스
1.

'어머니의 나라' 택한 카스트로프, 감격의 데뷔 소감+국대부심 폭발! "너무 기쁘다"

2.

"하지 마" 해놓고 줄행랑 안 친 37세 베테랑, 얼음물 세례 뜨겁게 즐겼다 [잠실 현장]

3.

'바람은 낮에 잘 불지 않는다' SF 이정후 두 가지 약점, '낮경기+득점권' 또 드러났다. 세인트루이스전 4타수 무안타, 역전찬스 전부 날렸다

4.

지구 라이벌이 보낸 스파이야? 1318억 쓰고 뒤통수 맞는 LAD, '오타니=마무리'론 급부상

5.

"영원한 선배님, 밝게 웃으며 은퇴하실 수 있도록…" 돌아온 마당쇠의 특별한 사명감, 되살아난 구위→되살아난 가을 희망

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.