송중기, ♥케이티와 이탈리아 살이 근황 "몇달간 해외 머물러, 한식 못먹…

|
[스포츠조선 김소희 기자]'마이 유스' 배우 송중기와 천우희가 '나래식'을 찾는다.
이날 송중기는 "우희 씨가 이 작품에 함께한다는 이야기를 듣고, 또 직접 만나 준비하면서 '정말 잘 맞겠다'는 생각이 들었다"며 "주변 스태프들도 '둘의 얼굴 합이 잘 맞다'라는 말을 많이 하는데, 그 말이 참 기분 좋다"고 밝힌다.
그 가운데 박나래는 송중기가 요청한 갈비찜과 해산물을 좋아하는 천우희를 위해 연포탕을 정성껏 준비하고, 맛을 본 두 사람은 감탄을 쏟아내며 맛깔스러운 먹방을 선보인다.
|
이뿐만 아니라 송중기와 천우희는 중·고교 시절 전교 부회장을 맡을 만큼 성실했던 학창시절 에피소드부터, 인생의 '화양연화'라 부를 특별한 순간들까지 허심탄회하게 풀어내며 시청자들의 공감을 이끌어낼 전망이다.
송중기와 천우희의 솔직하고 따뜻한 토크는 오는 10일 저녁 6시 30분 '나래식' 51회를 통해 확인할 수 있다.
한편 '나래식'은 박나래 특유의 입담과 요리 실력을 녹여낸 힐링 쿠킹 토크쇼로, 현재 구독자수 30만 명, 누적 조회수 8000만 뷰를 돌파하는 등 꾸준한 사랑을 받고 있다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com